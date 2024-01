New Year के Top 10 मैसेज और कोट्स, WhatsApp-Instagram पर अपनों को ऐसे दें नए साल की बधाई

Happy New Year Wishes: तमाम खट्टी-मीठी यादों से भरा साल 2023 आखिरकार बीत ही गया और न्यू ईयर आ गया. हर कोई अपनी तरह से इस मौके पर जश्न मनाता है. कोई पार्टी करता है, तो कोई घूमने-फिरने निकला है, वहीं कई लोग 1 जनवरी की छुट्टी घर पर ही बिताते हैं. जब आप सुबह देर से उठते हैं तो आपका स्मार्ट फोन न्यू ईयर विशेज से भरा होता है. ऐसे में आप भी उन्हें रिप्लाई जरूर करें. आइए जानते हैं कि आप नए साल में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कौन-कौन से मैसेजेज भेज सकते हैं.

नए साल के बधाई संदेश

1. इस नए साल में जो तू चाहे वो तेरा हो

हर दिन खूबसूरत और रातें रोशन हो,

कामियाबी चूमती रहे तेरे कदम हमेशा यार

नया साल मुबारक हो तुझे मेरे यार

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

2. सुख, संपत्ति, स्वरुप, संयम, सादगी,

सफलता, साधना, संस्कार, स्वास्थ्य,

सम्मान, शान्ति एवं समृध्दि की

मंगल कामनाओं के साथ मेरे और

मेरे परिवार की तरफ से आप और आपके

परिवार को नए साल की शुभकामनाएं

3. गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है

मुबारक हो आपको नया साल

हमने आपको यह पैगाम भेजा है

हैप्पी न्यू ईयर 2024

4. दुख का एक लम्हा भी आपके पास न आए

दुआ है मेरी कि ये साल आपके लिए खास बन जाए

नया साल मुबारक हो आपको

5. कोई हार गया कोई जीत गया

ये साल भी आखिर बीत गया

नव वर्ष की शुभकामनाएं

हैप्पी न्यू ईयर 2024

6. 2023 was one I'll remember forever.

Thank you for sticking by me

through it all, Happy New Year 2024

7. There’s nothing like ringing in the new year

with the best people around. Cheers to the people

who made me who I am. Much love

8. It feels like just yesterday we were celebrating last New Year's!

Time flies when you're with the one you love. Happy New Year 2024

9. I've been lucky to spend 2023 with you.

I feel even luckier to know that 2024 is ours, too.

10. My dearest friend, may we wake up tomorrow

feeling younger than the year before

Happy New Year 2024