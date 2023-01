Winter Smog: फेफड़ों को बर्बाद कर सकता है विंटर स्मॉग, इस तरह से खुद का करें बचाव

How to Protet Yourself From Winter Smog: सर्दियों का मौसम चल रहा है. वहीं सर्दियों में होने वाले स्मॉग के कारण सांस से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं.वहीं तापमान गिरता है फॉग उतना ही गहरा होता जाता है. ऐसे में जिन लोगों को पहले से ही सांस से जुड़ी समस्या है उनके लिए घर के बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है. ऐसे में अगर आप भी सांस के मरीज हैं तो हम यहां आपको बताएंगे कि आप विंटर स्मॉग से खुद को कैसे बचा सकते हैं?

विंटर स्मॉग से इस तरह करें खुद का बचाव-

मॉर्निंग वॉक से बचें-

अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक (morning walk) पर जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप मॉर्निंग वॉक की जगह आप ईवनिंग वॉक पर जाएं. या फिर घर के अंदर ही व्यायाम करें. ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह स्मॉग अधिक होता है तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है.

मास्क का करें इस्तेमाल-

बेहतर होगा कि आप स्मॉग में बाहर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं. ऐसा इसलिए क्योंकि मास्क (mask) की वजह से आपको डारेक्ट प्रदूषण (pollution)नहीं झेलना पड़ेगा और आप स्वांस की समस्या से बचे रहेंगे. इसलिए घर से बाहर जब भी जाएं मास्क जरूर लगाएं.

हाइड्रेटेड रहें-

अगर आप सर्दी के मौसम में कम पानी पी रहे हैं तो बता दें ऐसा करने से आपको फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं इसलिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट (hydrate) जरूर रखें.इसके लिए दिन में 8 गिलास पानी जरूर पिएं.

गाड़ी का शीशा बंद रखें-

अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी गाड़ी का शीशा बंद रखें. ऐसा करने से आप विंटर स्मॉग की चपेट में आने से बच सकते हैं.

प्लांट लगाएं-

अगर आप चाहते हैं कि आप विंटर स्मॉग से आपको परेशान न करे तो इसके लिए आप अपने घर में ऐसे प्लांट रखें जो पॉल्यूशन (pollution) से हमे बचा सकते हैं इसके लिए आप तुलसी, एलोवेरा आदि को लगा सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)