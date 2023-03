Heart Attack: हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो आज ही बंद कर दें इन 4 चीजों का सेवन, वरना यमराज को घर आते नहीं लगेगी देर

What Not to Eat in Heart Attack: कुछ सालों पहले तक हार्ट अटैक को एक खास उम्र के बाद अमीरों में होने वाली बीमारी माना जाता था. लेकिन आज यह बीमारी हरेक वर्ग और उम्र के लोगों को हो रही है. खानपान में गड़बड़ी और लाइफस्टाइल में गड़बड़ी को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लें तो इस बीमारी को सदा के खुद से दूर कर सकते हैं. आज हम उन 5 चीजों के बारे में आपको बताएंगे, जिनसे आपको तुरंत दूरी बनानी होगी वरना आपको भी दिल का दौरा पड़ते देर नहीं लगेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे