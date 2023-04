Undergarment Expiry: क्या अंडरवियर की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानें कब तक कर सकते हैं इस्तेमाल

How Often Should You Get New Underwear: आपके शरीर के सबसे ज्यादा करीब कोई चीज है तो वो आपके इनरवियर्स. आप भले ही इन अंडरवियर्स को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हों, लेकिन आपके अंडरवियर्स से आपकी सेहत का कनेक्शन जुड़ा होता है. ये बेहद खास कपड़े आपके कंफर्ट के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं. ऐसे में आपको इनके मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहिए. क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने अंडरवियर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और लंबे समय तक उनका तबतक इस्तेमाल करते हैं, जब तक उसके चिथड़े न उड़ जाए.

कैसे पता चलेगा अब चेंज करने का वक्त आ गया? 'हेल्थ डॉट कॉम' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक आपको अपने अंडरवियर रोज रोजाना बदलना चाहिए. एक बार पहने अंडरवियर्स को बिना धुले नहीं पहनना चाहिए. आपके अंडरवियर की एक्सपायरी डेट कितनी होनी चाहिए जानकारों ने इस ओर भी इशारा किया है. NYU लैंगोन हेल्थ की प्रमाणित गायनेकोलॉजिस्ट (Gynaecologist) में तारानेह शिराजियन का कहना है कि शरीर और त्वचा की देखभाल यानी हेल्थ के दृष्टिकोण से, पुराने अंडरवियर को फेंककर कब नया खरीदना चाहिए इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना आप सोच सकते हैं. इस विषय में विस्तार से अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मेडिकल प्रमाण नहीं है, जिसमें ये लिखा हो कि पुराना अंडरवियर पहनने से कोई खास नुकसान होता है. लेकिन हां, काफी पुराने अंडरवियर ना सिर्फ खरान फिटिंग के हो जाते हैं बल्कि उनसे एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा जरूर बढ़ जाता है. किस समय करें रिप्लेस? आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास के एरिया को हाईजीन रखने के लिए आपको कितनी बार नया अंडरवियर खरीदना चाहिए, इसके बारे में एक और एक्सपर्ट ने क्या कहा, आइए बताते हैं. जानकारों का कहना है कि आपके शरीर में बदलाव होने से भी अंडरवियर्स की फिटिंग में भी बदलाव आता है और इस स्थिति में भी इसे बदल देना चाहिए. NYU स्कूल ऑफ़ मेडिसिन के प्रोफेसर फिलिप टीएर्णो ने कहा, किसी भी अंडरवियर की एक्सपायरी डेट नहीं होती है. लेकिन अगर अंडरगारमेंट्स ढीले हो गए हैं या उनमें छेद हो चुके हैं. तो ये इस बात का इशारा होता है कि अब आपको अपनी अंडरवियर बदल ही लेनी चाहिए. दरअसल ढीली अंडरवियर आपको पूरे समय परेशान करेगी. इस वजह से आप कोई भी काम पूरी चैतन्यता से नहीं कर पाएंगे. जब पुराना अंडरवियर खराब हो जाता है, तो इसमें नमी बने रहने की वजह से उसमें संक्रामक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. बहुत पुराने और खराब अंडरवियर पहनने से आपकी त्वचा में रैशेज हो सकते हैं और आपके प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन हो सकता है. ऐसे में विशेषज्ञ यह सलाह देते हैं कि अंडरवियर को बदलने के लिए 6 महीने का समय अच्छा होता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी रिपोर्ट्स पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)