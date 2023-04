Hair Growth Solution: बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है आंवला रस, बस इस तरह से करें हेयर मसाज

How To Apply Amla juice: आंवला एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है जोकि विटामनि-ई, विटामिन-सी और टैनिन नामक गुण मौजूद होते हैं. आंवला पुराने समय से ही कई बीमारियों से लेकर हेयर केयर में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है. ऐसे में आज हम आपके बालों के लिए आंवला रस लेकर आए हैं. आंवला में कई ऐसे गुण होते हैं जोकि आपके बालों को मजबूती प्रदान करते हैं जिससे आपको झड़ते बालों से निजात मिल जाती है. इसके अलावा बालों में आंवला रस लगाने से आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है. इतना ही नहीं आंवला आपकी स्कैल्प में मेलानिन को बढ़ाने में मदद करता है जिससे आप सफेद बालों की समस्या से बचे रहते हैं, तो चलिए जानते हैं बालों में (How To Apply Amla juice) आंवला रस कैसे लगाएं.....

बालों के लिए आंवला रस की आवश्यक सामग्री-

ताजा आंवला 2 ताजा आंवला 2 बालों में आंवला रस कैसे लगाएं? (How To Apply Amla juice)

बालों में आंवला रस लगाने के लिए आप सबसे पहले आंवला रस लें.

इसके बाद आप इसको अपनी स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगाएं.

फिर आप बालों की करीब 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करें.

इसके बाद आप इसको बालों में करीब 30 से 45 मिनट तक लगाकर छोड़ दें.

फिर आप बालों को एक माइल्ड शैम्पू की मदद से धोकर साफ कर लें.

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार आजमाएं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)