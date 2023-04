Glowing Skin: पाना चाहते हैं खिल-खिलाती हुई त्वचा? तो चेहरे पर इस तरह लगाएं गुलाब जल

Ways To Apply Rose Water On Face: गुलाब जल एक ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट है जिसको पुराने समय से ही स्किन केयर में शामिल किया जाता रहा है. गुलाब जल किफायती होने के साथ-साथ स्किन के लिए बेहतरीन होता है. ऐसे में आज हम आपके लिए स्किन केयर में गुलाब जल का इस्तेमाल करने के तरीके लेकर आए हैं. इन नुस्खों को अपनाकर आपकी स्किन डीप नरिश रहती है. इसके साथ ही इससे साथ गुलाब जल के उपयोग से आपकी त्वचा से डेड स्किन और जमा गंदगी को भी हटाने में मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (Ways To Apply Rose Water On Face) गुलाब जल का उपयोग करने के तरीके......

चेहरे पर गुलाबजल लगाने के तरीके (Ways To Apply Rose Water On Face) गुलाब फेस मिस्ट

गुलाब फेस मिस्ट के इस्तेमाल से आपका फेस ताजगी और चमक से भर जाता है. इसके साथ ही इससे आपके चेहरे पर जमा गंदगी को भी हटाने में मदद मिलती है. इससे आपको ड्राय स्किन से भी छुटकारा मिलता है. इसलिए आप गुलाबजल को फेस मिस्ट की तरह चेहरे पर छिड़क सकती हैं. गुलाबजल टोनर

इसके लिए आप गुलाबजल को एक कॉटन बॉल में लगाकर फेस पर मलें. इससे आपके चेहरे के ओपन पोर्सिस बंद होने लगते हैं. इसके साथ ही इससे आपके चेहरे पर मौजूद गंदगी भी आसानी से हट जाती है. गुलाब जल फेस मास्क

इसके लिए आप एक बाउल में बेसन, मुल्तानी मिट्टी और दही में गुलाबजल डालकर मिलाएं. फिर आप इस मास्क को फेस पर लगाएं। इससे आपके चेहरे की डीप सफाई ककरने में मदद मिलती है. अगर आप चाहें तो गुलाब जल को किसी भी फेस पैक में डालकर लगा सकते हैं. इससे आपको बेदाग और नुखरी त्वचा पाने में मदद मिलती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं