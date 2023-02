Blanket cleaning: सर्दी खत्म होते ही कंबल धोने का कर रहे हैं प्लान? बिना पानी लगाए इस तरह करें साफ

How To Clean Blanket Without Water: कड़ाके की सर्दी का मौसम अब खत्म हो चुका है. बसंद आने के साथ अब ऊनी कपड़े और कंबल को धोकर संदूक और दीवान में रखने का वक्त आ गया है. कुछ लोग कंबल को वॉशिंग मशीन में धोना पसंद करते है, तो कई लोग इसे ड्राई क्लीन कराते हैं, और अगर इन दोनों चीजों की सुविधा न हो तो अपने हाथों से ही ब्लैंकेट की सफाई करनी पड़ती है, जो एक बेहद मुश्किल काम है. ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं, आइए आसान हैक्स जानते हैं.

बिना पानी से धोए कंबल को कैसे करें साफ? अगर कंबल को हाथ से धोने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में आप कुछ आसान ट्रिक्स का सहारा ले सकते हैं, इसके लिए ज्यादा मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और काफी पैसे भी बच जाएंगे. 1. कंबल को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आर एक मोटी रस्सी के सहारे कंबल को धूप में रख दें. इससे कंबल में मौजूद बदबू और जर्म्स गायब हो जाएंगे, साथ ही नमी खत्म होने से धूल भी हल्की पड़ जाएगी जिससे झाड़ना आसान हो जाएगा. 2. इसकी तैयार आपको शुरू से करनी चाहिए, कंबल को पैक करके रखने से कुछ हफ्ते पहले से ही इसे धूप दिखाना शुरू कर दें. अगर इस विधि को अपनाएंगे तो इससें बैक्टीरिया जमा ही नहीं होंगे और फिर इसे समेटकर बक्से में रखना आसान हो जाएगा 3. कंबल को साफ करने के लिए सदियों पुराना देसी नुस्खा अपनाया जा सकता है, आप इसे घत या आंगन में फैलकर मोटे डंठे या लाठी से पीटें. इससे धूल, मिट्टी आसानी से निकाल सकते हैं. 4. जो लोग ये चाहते हैं कि उनके कंबल गंदे ही न हों, तो इसके लिए आपको इसे कवर करके रखना होगा, बाजार से अच्छी क्वालिटी के कवर खरीदें और इसमें कंबल को लपेट दें. कवर को साफ करना आसान होता है.