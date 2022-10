Cleaning Tips: कपूर और धूप के धुएं से काले पड़े पूजा के बर्तन यूं चमकाएं, मिनटों में दिखने लगेंगे नए जैसे

How to clean pooja items at home: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ जिंदगी भर चलने वाला वो अहम हिस्सा है, जिससे हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद पाने के साथ अपने मन को एक जगह स्थिर करके ध्यान यानी मेडिटेशन भी कर सकते हैं. देश में काशी जैसे प्राचीन शहरों के बारे में तो कहा जाता है कि यहां सात वार में नौ त्योहार मनाए जाते हैं. त्योहार यानी किसी भगवान या देवी मैया की पूजा. अब रोज पूजा होगी तो पूजा के काम में आने वाले पीतल और तांबे के बर्तन भी कपूर, धूपबत्ती और अगरबत्ती के धुएं से काले पड़ेंगे. ऐसे में पूजा-पाठ से जुड़ी सामग्री को कम समय में नए जैसे चमकाने का तरीका आइए आपको बताते हैं.

पूजा के बर्तनों को यूं साफ करें

1- पूजा के पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए एक नया स्कॉच ब्राइट या सूती कपड़ा लें और उसमें डिटर्जेंट पाउडर लगा कर बर्तन को रगड़ें. आपको इसे सूखा ही रगड़ना है. जब बर्तनों में चमक आ जाए तब उसे पानी से एक-एक कर धो लें.

2- बाजार में आपको पीतांबरी पाउडर मिल जाएगा. आप स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा पीतांबरी लगाएं. इससे बर्तनों को मांजे. इसके बाद पानी से बर्तनों को धुलें. इस उपाय से तो आपके पूजा के सारे बर्तन नए जैसे चमकदार हो जाएंगे.

3- आप चाहें तो पूजा के बर्तनों को सफेद विनेगर से भी साफ कर सकते हैं. इसके लिए सफेद विनेगर को पानी में डालकर 1 घंटे तक उबालें. अब इसमें थोड़ा सा सर्फ और पानी मिला लें और उस घोल से बर्तनों को धो लें. पूजा के बर्तन नए जैसे लगने लगेंगे.

4- पीतल और तांबे के बर्तन जैसे कलश और पूजा की घंटी या फिर मूर्तियों को साफ करने के लिए आप इमली का भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए इमली को भिगो कर पल्प बना लें. अब इस पल्‍प से बर्तन को रगड़ कर साफ करें. स्क्रबर से मांजने के बाद पूजा के सभी बर्तनों को साफ पानी से धो लें.

5- आप चाहें तो नमक के पानी में नींबू का रस डालें. इस पानी से आप बर्तनों को धुले. इससे बर्तन साफ हो जाएंगे.

6- आप गेहूं के आटे में, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच सफेद सिरका मिलाकर पेस्ट बना लें. सिरका न हो तो नींबू का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. आगे इस पेस्ट को पूजा के बर्तनों पर लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें. फिर रगड़ कर साफ कर लें.

