Actress Sai Pallavi जैसे लंबे और घने बाल चाहिए? तो इस तरह से बेहतर करें Hair Growth

How To Get Naturally Long Hair: साई पल्लवी (Sai Pallavi) एक ऐसी यूनिक एक्ट्रेस हैं तो कभी फैशन या ग्लैमर ट्रैंड को फॉलो नहीं करतीं, उनका अपना नेचरल स्टाइल है, जिसकी वजह से वो हमेशा जरा हटकर नजर आती हैं. अपनी इसी अदा की वजह उन्होंने साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में काफी शोहरत हासिल की है. पल्लवी अपने लंबे और घने बालों के लिए काफी चर्चा में रहती हैं, इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है, जिनमें काफी बड़ी तादाद महिलाओं की भी है. अगर आपको इस खूबसूरत एक्ट्रेस की तरह कमर तक लंबे बाल चाहिए तो आपको कुछ कुछ खास तरह के उपाय करने होंगे.

इस तरह से करें बालों की मालिश

आजकल हेयर फॉल की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है, हर एज ग्रुप की महिला, इस परेशानी का सामना कर रही है. इसके लिए तमाम उपाय भी नाकाफी साबित हो रहे हैं, गंजेपन के डर से ज्यादातर लड़कियां अपने सिर के बाल लंबे करने से घबराती हैं, लेकिन अप आप अच्छे तरीके से हेयर मसाज करेंगी तो आपके बाल मजबूत तो होंगे ही और तेजी से ग्रो करेंगे.

1. अगर आप अपने सिर के बाल लंबे करना चाहती हैं तो बिना तेल लगाए भी सिर और स्कैल्प की मालिश कर सकती है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हेयरग्रोथ बेहतर हो जाएगा.

2. आप स्कैल्प के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए मसाज टूल्स की भी मदद ले सकते हैं. इसका असर कुछ ही दिनों में नजर आने लगता है.

3. बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल, नारियल का तेल जैसे हेयर ऑयल के जरिए सिर में मालिश कर सकते हैं, ये बाल लंबे करने का सबसे कारगर प्राकृतिक तरीका है.

4. हेयर ऑयल लगाने के बाद बालों को करीब 30 मिनट तक के लिए छोड़ दें फिर माइल्ड शैम्पू की मदद से सिर को धोएं. इस दौरान भी स्कैल्प पर हल्की उंगलियों से मालिश करें.

5. कोशिश करें कि आप बालों के लिए किसी भी हिटिंग टूल का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे हेयर की हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ता है और इसकी ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं हो पाती.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

