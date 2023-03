Whiteheads Solution: चेहरे पर मौजूद एक-एक Whiteheads जड़ से निकाल देगा ये आसान घरेलू नुस्खा

How To Make Whiteheads Solution: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन क्लेयर और ग्लोइंग नजर आए. लेकिन आज के समय की लाइफस्टाइल और बढ़ते प्रदूषण के चलते चेहरे पर व्हाइटहेड्स (Whiteheads) की समस्या पैदा हो जाती है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप कई महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं जोकि केमिलकल से भरपूर होने के सा-साथ बहुत खर्चीला भी होता है. ऐसे में आज हम आपके व्हाइटहेड्स (Whiteheads) की समस्या से छुटकारा पाने का घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं. ये कारगर घरेलू नुस्खा धूल, मिट्टी और प्रदूषण के चलते डैमेज हुई स्किन को रिपेयर करते हैं. इन नुस्खों को आजमाकर आपकी डेड स्किन को रिमूव करके रंगत में सुधार होता है और आपको ग्लोइंग स्किन प्राप्त होती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Whiteheads Solution) व्हाइटहेड्स (Whiteheads) हटाने के घरेलू नुस्खे.....

व्हाइटहेड्स नुस्खा बनाने की आवश्यक सामग्री- विच हेजल

विच हेजल सॉल्यूशन 2 चम्मच

कॉटन बॉल व्हाइटहेड्स नुस्खा कैसे बनाएं? (How To Make Whiteheads Solution) व्हाइटहेड्स नुस्खे के लिए आप सबसे पहले विच हेजल लें.

फिर आप इसमें कॉटन बॉल को अच्छी तरह से भिगो लें.

इसके बाद आप इसको व्हाइटहेड्स वाली जगह पर लगा लें.

फिर आप इसको थोड़ी देर तक सूखने के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप साधारण पानी से चेहरे को धोकर साफ कर लें.

अगर आप दिन में 2 बार इस नुस्खे को आजमाते हैं तो इससे ये समस्या कम हो जाएगी. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)