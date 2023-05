Healthy Recipe: एसिडिटी में तुरंत राहत प्रदान करता है खट्टा-मीठा आम पापड़, पाचन भी रहेगा दुरुस्त

How To Make Aam Ka Papad: आम एक मौसमी फल है जोकि विटामिन सी जैसे गुणों का भंडार होता है. इसलिए आम को लोग आमतौर पर सलाद, शेक या ठंडाई बनाकर सेवन करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने खट्टा-मीठा आम पापड़ का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए खट्टा-मीठा आम पापड़ बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. खट्टा-मीठा आम पापड़ स्वाद में बेहद लजीज और मजेदार लगती हैं. इनको आप स्नैक के साथ बनाकर खूब मजे से खा सकते हैं. इसका स्वाद हर किसी को खूब पसंद आएगा, तो चलिए जानते हैं (How To Make Aam Ka Papad) खट्टा-मीठा आम पापड़ कैसे बनाएं......

खट्टा-मीठा आम पापड़ बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 या 1 कप आम का गूदा

3 बड़े चम्मच चीनी

एक चुटकी नमक

3 बूंद नींबू का रस

खट्टा-मीठा आम पापड़ कैसे बनाएं? (How To Make Aam Ka Papad)

खट्टा-मीठा आम पापड़ बनाने के लिए आप सबसे पहले आम लें.

फिर आप आम को पानी में करीब 1 घंटे तक भिगोकर रख दें.

इसके बाद आप आप आम को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.

फिर आप एक पैन में आम का गूदा, पानी और बाकी की सामग्री डालकर पकाएं.

इसके बाद जब मिश्रण पककर गाढ़ा हो जाए तो आप गैस बंद कर दें.

फिर आप मिक्चर को तुरंत एक ट्रे में निकाल कर अच्छे से फैला दें.

इसके बाद आप ट्रे को एक कपड़े से ढककर धूप में रखकर सूखने के लिए छोड़ दें.

अब आपका खट्टा-मीठा आम पापड़ बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको टुकड़ों में काटें और काला नमक डालकर परोसें.