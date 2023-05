Healthy Recipe: आंतों की सफाई करने में मददगार है भरवां मिर्च का अचार, ऐसे बनाएं

How To Make Bharwan Mirch Ka Achar: मिर्च एक तीखा फूड आइटम है जोकि खाने में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या कभी आपने मिर्च का भरवां अचार ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए भरवां मिर्च का अचार बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. भरवां मिर्च का अचार स्वाद में बहुत स्वादिष्ट लगता है. इसके सेवन से आपको आंतों की समस्या से छुटकारा मिल जाता है. इससे आपको हृदय संबंधी समस्याओं में भी लाभ मिलता है. इतना ही नहीं इसके सेवन से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में भी मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Bharwan Mirch Ka Achar) भरवां मिर्च का अचार कैसे बनाएं.....

भरवां मिर्च का अचार बनाने की आवश्यक सामग्री-

हरी मिर्च 1 पाव

आधा कटोरी नींबू का रस

4 से 5 चम्मच जीरा पाउडर

2 से 3 चम्मच नमक

भरवां मिर्च का अचार कैसे बनाएं? (How To Make Bharwan Mirch Ka Achar)

भरवां मिर्च का अचार बनाने के लिए आप सबसे पहले हरी मिर्च धो लें.

फिर आप इसके पानी को छटने के लिए कपड़े या पंखे से सुखा लें.

इसके बाद आप हरी मिर्च के डंठल हटाएं और चाकू मिर्च के बीच में चीरा लगाएं.

फिर आप मिर्च का मसाला बनाने के लिए एक बर्तन लें.

इसके बाद आप इसमें जीरा पाउडर और नमक डालकर मिलाएं.

फिर आप तैयार मसाले को आप मिर्च में अच्छी तरह से स्टफ कर दें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करने के लिए रखें.

फिर आप इसमें स्टफ्ड मिर्च को डालकर करीब 8 से 10 मिनट तक भून लें.

इसके बाद आप जब ये ठंडा हो जाए तो आप उसमें नींबू का रस डालकर मिलाएं.

फिर आप तैयार अचार को एक कांच की बरनी में भरकर रखें.

फिर आप तैयार अचार को एक कांच की बरनी में भरकर रखें.

अब आपका स्वादिष्ट भरवां मिर्च का अचार बनकर बनकर तैयार हो चुका है.