Healthy Breakfast: हाई बीपी को कंट्रोल करता है चीज, नाश्तें में ये हेल्दी डिश बनाकर खाएं

How To Make Grilled Cheese Sandwich: सैंडविच एक ऐसा फूड आइटम है जिसको लोग आमतौर पर ब्रेकफास्ट और स्नैक में बनाकर खाना पसंद करते हैं. इसलिए आप सैंडविच की कई वैराइटीज जैसे- आलू सैंडविच, वेज सैंडविच या पनीर सैंडविच आदि. लेकिन क्या कभी आपने ग्रिल्ड चीज सैंडविच बनाकर खाया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए ग्रिल्ड चीज सैंडविच बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. चीज और चीज से बनी चीजों को बच्चे भी खूब पसंद करते हैं क्योंकि चीज की महक भी बेहद मनमोहक होती है. इसलिए ग्रिल्ड चीज सैंडविच स्वाद में बेहद लजीज लगते हैं. इसको आप नाश्ते में केवल 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Grilled Cheese Sandwich) ग्रिल्ड चीज सैंडविच कैसे बनाएं.....

ग्रिल्ड चीज सैंडविच बनाने की आवश्यक सामग्री- 4 पीस ब्रेड

2 चम्मच चीज

स्वादानुसार नमक

1 कटा हुआ टमाटर

1 कटा हुआ प्याज

1/2 चम्मच चाट मसाला

1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर

1/2 चम्मच मक्खन

1 चम्मच धनिया पत्ता ग्रिल्ड चीज सैंडविच कैसे बनाएं? (How To Make Grilled Cheese Sandwich) ग्रिल्ड चीज सैंडविच बनाने के लिए आप सबसे पहले ब्रेड लें.

फिर आप सारी ब्रेड पर में अच्छी तरह से चीज अच्छे से लगा लें.

इसके बाद आप इसके कटी हुई प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता और नमक को डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को ब्रेड पर अच्छी तरह से फैला लें.

इसके बाद आप एक के ऊपर एक ब्रेड रखकर ब्रेड पर हल्का बटर लगाएं.

फिर आप सैंडविच ग्रिल को गर्म करें और सेैंडविच को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक ग्रिल करें.

अब आपका टेस्टी ग्रिल्ड चीज सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है.

अब आपका टेस्टी ग्रिल्ड चीज सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको पसंदीदा चटनी या सॉस के साथ गर्मागर्म सर्व करें.