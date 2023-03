Healthy Breakfast: हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं हरे चने, नाश्ते में बनाएं चटपटी चाट

How To Make Hara Chana Chaat: हरा चना एक ऐसी सब्जी है जोकि प्रोटीन, फाइबर और आयरन जैसे मिनरल्स का भंडार होता है. इसलिए ये सेहत के लिहाज से बेहद फायदेमंद होते हैं. हरे चने को छोलिया के नाम से भी जाना जाता है. आमतौर पर हरे चने की सब्जी बनाकर खूब खाई जाती है. ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं. लेकिन क्यया कभी आपने हरे चने की चाट बनाकर खाई है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए हरे चने की चाट बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. इनके सेवन से आपको वजन घटाने से लेकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Hara Chana Chaat) हरे चने की चाट कैसे बनाएं......

हरे चने की चाट बनाने की आवश्यक सामग्री- हरा चना 1 कप

टमाटर 1 बड़ा चम्‍मच

प्याज 1 बड़ा चम्‍मच बारीक कटी हुई

हरी मिर्च 1 छोटा चम्‍मच

आलू 1 उबला हुआ

हरी चटनी 1 बड़ा चम्‍मच

चाट मसाला 1 छोटा चम्मच

काला नमक 1 छोटा चम्‍मच

भुना जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच

हरी धनिया पत्ती 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरे चने की चाट कैसे बनाएं? (How To Make Hara Chana Chaat) हरे चने की चाट बनाने के लिए आप सबसे पहले हरे चने लें.

फिर आप इनको पानी में अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें.

इसके बाद आप हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और हरी धनिया पत्ती को भी धोकर बारीक काट लें.

फिर आप एक बाउल में सबसे पहले हरे चने डालें.

इसके बाद आप इसमें बारीक कटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरी धनिया आदि डाल दें.

फिर आप इसमें उबले हुए आलू, हरी चटनी और बाकी के मसाले डालें.

इसके आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपकी पौष्टिकता से भरपूर हरे चने की चाट बनकर तैयार हो चुकी है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)