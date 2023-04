Summer Snack: गर्मियों में शरीर को तुरंत ताज़गी देता है हंग कर्ड, इस तरह से कटलेट बनाकर खाएं

How To Make Hung Curd Cutlets: गर्मी एक ऐसा समय है जब लोग ठंडे और ताज़ा खाद्य पदार्थों के लिए तरसते हैं जो उन्हें गर्मी को मात देने में मदद कर सकते हैं. हंग कर्ड, जिसे ग्रीक योगर्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प है जो गर्म तापमान के लिए एकदम सही है. इसमें सामान्य दही की तुलना में दोगुना प्रोटीन और वसा की आधी मात्रा होती है, जो इसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए भी एक आदर्श भोजन बनाता है. इसका मलाईदार बनावट इसे फलों के सलाद सहित कई व्यंजनों के लिए एक आदर्श सामग्री बनाता है. ऐसे में आज हम आपके लिए हंग कर्ड कटलेट बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. हंग कर्ड कटलेट गर्मी में शरीर को ठंडा बनाएं रखता है. ये स्वाद में भी काफी लजीज होता है. इसको बनाना भी आसान है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Hung Curd Cutlets) हंग कर्ड कटलेट कैसे बनाएं......

हंग कर्ड कटलेट बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 कप हंग कर्ड

1/2 कप उबले और मसले हुए आलू

1/2 कप बारीक कटी हुई सब्जियां (गाजर, बीन्स, मटर, शिमला मिर्च आदि)

1/4 कप बारीक कटा प्याज

1/4 कप ब्रेडक्रंब

2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

नमक स्वाद अनुसार

तलने के लिए तेल 1 कप हंग कर्ड1/2 कप उबले और मसले हुए आलू1/2 कप बारीक कटी हुई सब्जियां (गाजर, बीन्स, मटर, शिमला मिर्च आदि)1/4 कप बारीक कटा प्याज1/4 कप ब्रेडक्रंब2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडरनमक स्वाद अनुसारतलने के लिए तेल हंग कर्ड कटलेट कैसे बनाएं? (How To Make Hung Curd Cutlets)

हंग कर्ड कटलेट बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कंटेनर लें.

फिर आप इसमें हंग कर्ड डालकर चिकना और क्रीमी होने तक अच्छी तरह से फेंट लें.

इसके बाद आप एक बाउल में मैश किए हुए आलू, सब्जियां, प्याज, ब्रेडक्रंब और कॉर्नफ्लोर डालें.

इसके साथ ही आप इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप इस मिश्रण को मनचाहे आकार या छोटे कटलेट या पैटीज़ की शेप में बना लें.

फिर आप एक कढ़ाई में तलने के लिए तेल डालकर गर्म करें.

इसके बाद आप इसमें कटलेट्स डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लें.

फिर आप कटलेट को कढ़ाई से निकालकर एक पेपर टॉवल पर रखें.

अब आपका स्वादिष्ट हंग कर्ड कटलेट बनकर तैयार हो चुका है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|