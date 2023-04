Weight Loss Diet: पेट की लटकती चर्बी कपड़ो में नहीं हो रही फिट? तो खाएं ये ड्राय फ्रूट, पेट होगा गायब

How To Make Makhana Cutlet: मखाना एक बहुत ही पौष्टिक ड्राय फ्रूट है जोकि प्रोटीन जैसे गुणों का भंडार होते हैं. इसलिए मखाने के सेवन से आपको वजन घटाने में मदद मिलती है. इसके साथ ही मखाना आपके शरीर में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के स्तर को कंट्रोल में बनाए रखने में भी मददगार साबित होते हैं. मखाना आपके दिल को भी दुरुस्त बनाए रखते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए मखाना कटलेट बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. मखाना कटलेट टेस्टी होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होते हैं. इसको खाकर आपको अनिद्रा जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है. साथ ही इनको बनाना भी काफी सिंपल होता है, तो चलिए जानते हैं मखाना कटलेट (How To Make Makhana Cutlet) कैसे बनाएं....

मखाना कटलेट बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 कप मखाना

4 उबले हुए आलू

2 बारीक कटी हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली

1 चम्मच सौंफ

बारीक कटा धनिया

1 छोटा चम्मच चाट मसाला

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर

1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

2 चम्मच काला नमक

4 चम्मच घी

1/2 कप रिफाइंड ऑयल 1 कप मखाना4 उबले हुए आलू2 बारीक कटी हरी मिर्च2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली1 चम्मच सौंफबारीक कटा धनिया1 छोटा चम्मच चाट मसाला1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर2 चम्मच काला नमक4 चम्मच घी1/2 कप रिफाइंड ऑयल मखाना कटलेट कैसे बनाएं? (How To Make Makhana Cutlet)

मखाना कटलेट बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर पिघलाएं.

फिर आप इसमें मखाने डालकर अच्छी तरह से भून लें और ठंडा होने दें.

इसके बाद आप इनको मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें.

फिर आप मखाने के चूरे में मैश किए हुए उबले आलू डालकर मिला दें.

इसके बाद आप इसमें हरी मिर्च, सौंफ, मूंगफली, धनिया, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और काला नमक डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्ची तरह से मिलाकर पेस्ट बना लें.

इसके बाद आप इस पेस्ट की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और कटलेट की शेप बना लें.

फिर आप एक पैन में घी डालकर गर्म करने के लिए रख दें.

इसके बाद आप इस पर तैयार किए गए कटलेट रखें और सुनहरा होने तक दोनों तरफ से भून लें.

अब आपके हेल्दी और टेस्टी मखाना कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं.

फिर आप इनको सॉस या अपनी मनपसंद चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं