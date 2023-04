Delicous Snack: ग्लूटन फ्री होती है मक्के की कचौड़़ी, गर्मागर्म चाय के साथ झटपट बनाकर खाएं

How To Make Corn Kachori: मक्का एक ग्लूटन फ्री आहार है जोकि हाई प्रोटीन और फाइबर जैसे गुणों से भरपूर होता है. इसलिए मक्के की मदद से आपको वजन घटाने में मदद मिलती है. मक्के को आमतौर पर लोग अपने आहार में कॉर्न चाट या मक्के की रोटी के तौर पर शामिल करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने मक्के की कचौड़ियों का आनंद उठाया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए मक्‍के की कचौड़ी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. मक्के की कचौड़ियां गर्मागर्म चाय के साथ खूब मजेदार लगती हैं. साथ मक्का कचौड़ियां झटपट बनकर भी तैयार हो जाती हैं, तो चलिए जानते हैं मक्‍के की कचौड़ी (How To Make Corn Kachori) कैसे बनाएं.......

मक्‍के की कचौड़ी बनाने की आवश्यक सामग्री-

मक्‍के का आटा 2 कटोरी

गरम पानी 1 गिलास

नमक 1 छोटा चम्‍मच

आलू 4 उबले हुए

हरी मिर्च 2 कटी हुई

हरी धनिया पत्‍ती 1 बड़ा चम्‍मच कटी हुई

अजवाइन 1 छोटा चम्‍मच

धनिया पाउडर 1 छोटा चम्‍मच

मक्‍के की कचौड़ी कैसे बनाएं? (How To Make Corn Kachori)

मक्‍के की कचौड़ी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक परात में मक्के का आटा लें.

फिर आप इसमें आवश्यकतानुसार पानी डालें और अच्छी तरह से मसल-मसल कर गूंथ लें.

इसके बाद आप एक बाउल में उबले हुए आलू डालकर अच्छी तरह से मैश कर लें.

फिर आप इसमें हरी मिर्च, हरी धनिया पत्ती, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अजवाइन और नमक आदि मसालें डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं और मिक्चर तैयार कर लें.

फिर आप तैयार आलू के मिक्चर को मक्के के आटे की लोई बनाकर भर दें.

इसके बाद आप पानी की सहायता से कचौड़ी बनाकर तैयार कर लें.

फिर आप एक कढ़ाई में तलने के लिए तेल गरम कर लें.

इसके बाद आप इसमें तैयार कचौड़ी को डालें और सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लें.

अब आपकी मक्के के आटे की स्वादिष्ट कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं.

फिर आप इनको चटपटी हरी चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें.