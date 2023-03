Summer Drink: गर्मियों में लू से बचाने में मदद करेगी ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक, पाचन भी रहेगा दुरुस्त

How To Make Masala Jeeru: गर्मियों में आपको कुछ न कुछ ठंडा पीने को मिल जाए तो आप तुरंत रिफ्रेशिंग फील करते हैं. इससे आपको गर्मी से होने वाली इरीटेशन से इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है. इसके साथ ही इससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेटिड बनी रहती है. आमतौर पर लोग गर्मियों में नींबू पानी, जूस, जलजीरा या शेक पीना बेहद पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने मसाला जीरू ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए मसाला जीरू बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. ये एक ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं जोकि आपके शरीर को गर्मियों में लू से बचाने में मदद करती है. इसके साथ इससे आपका पाचन तंत्र भी बेहतर बना रहता है. इस टेस्टी ड्रिंक को बनाना भी बेहद आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Masala Jeeru) मसाला जीरू कैसे बनाएं.....

मसाला जीरू बनाने की आवश्यक सामग्री- जीरा ¼ कप

काली मिर्च 10-12 दरदरी कुटी हुई

लौंग 3-4 दरदरी कुटी हुई

चीनी ¾ कप

अदरक ½ इंच (मोटा कटा हुआ)

स्वादानुसार काला नमक

स्वाद अनुसार नमक

चाट मसाला ¼ छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर एक चुटकी

लेमन वेज 2

नींबू 2 छोटे

आइस क्यूब आवश्यकता अनुसार

आवश्यकतानुसार पीने का सोडा मसाला जीरू कैसे बनाएं? (How To Make Masala Jeeru) मसाला जीरू बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन में जीरा डालें और भूने लें.

फिर आप इसमें से एक 1 चम्मच जीरा निकालें और अलग रख लें.

इसके बाद आप पैन में काली मिर्च और लौंग डालकर करीब 1 मिनट तक भून लें.

फिर आप इसमें चीनी, पानी और अदरक डालकर अच्छे से भूनकर पका लें.

इसके बाद आप 1 चम्मच अलग निकले हुए जीरे को एक ओखली में डालें.

फिर आप इसमें काला नमक, सफेद नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी चीनी डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजो को एक साथ दरदरा पीस लें.

फिर आप तैयार मिक्चर को एक गिलास में छानकर निकाल लें.

इसके बाद आप इसमें ऊपर से नींबू लगाएं और जीरा मसाला लगाएं

फिर आप इसमें काला नमक, नमक, चाट मसाला और नींबू निचोड़कर मिला लें.

इसके बाद आप इसमें बर्फ और सोडा डालें और मिलाकर सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं