Body Care: इस होममेड बॉडी स्क्रब से दूर करें शरीर पर जमी गंदगी और टैनिंग

How To Make Orange Peel Body Scrub: संतरा एक रसीला और खट्टा फल है जोकि विटामिन सी की अच्छी मात्रा से भरपूर होता है. इसलिए संतरा आपकी सेहत और स्किन दोनों के लिए बेहतरीन माना जाता है. इसलिए आपको हर ब्यूटी प्रोडक्ट में संतरे आसानी से मिल जाता है. ऐसे में आज हम आपके लिए घर पर ऑरेंज पील बॉडी स्क्रब बनाने की विधि लेकर आए हैं. संतरा आपकी बॉडी पर मौजूद पिंपल्स और दाग धब्बों के निशान को हटाने में सहायक होता है. इसके साथ ही इससे आपकी बॉडी पर जमा गंदगी से छुटकारा मिल जाता है. इतना ही नहीं संतरा चेहरे पर बढ़ती उम्र के लक्षणों को धीमा करके साथ ही आपकी रंगत में भी सुधार करता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Orange Peel Body Scrub) ऑरेंज पील बॉडी स्क्रब कैसे बनाएं.....

ऑरेंज पील बॉडी स्क्रब बनाने की आवश्यक सामग्री-

2 संतरे के छिलके

2 से 3 चम्मच गुलाब जल

2 से 4 चम्मच कच्चा दूध 2 संतरे के छिलके2 से 3 चम्मच गुलाब जल2 से 4 चम्मच कच्चा दूध ऑरेंज पील बॉडी स्क्रब कैसे बनाएं? (How To Make Orange Peel Body Scrub)

ऑरेंज पील बॉडी स्क्रब बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें लगभग 2 संतरों के छिलकों को मिक्सर जार में पीसकर डालें.

इसके बाद आप इसमें लगभग 2 से 4 चम्मच कच्चा दूध और करीब 2 से 3 चम्मच गुलाब जल डालें.

फिर आप इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर स्मूद पेस्ट बना लें.

अब आपका ऑरेंज पील बॉडी स्क्रब बनकर तैयार हो चुका है. ऑरेंज पील बॉडी स्क्रब कैसे इस्तेमाल करें? (How To Apply Orange Peel Body Scrub)

ऑरेंज पील बॉडी स्क्रब को लगाने से पहले फेस को वॉश करके पोंछ लें.

फिर आप तैयार स्क्रब को एक ब्रश की मदद से अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगाएं.

इसके बाद आप इसको फेस पर 5 से 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें.

फिर आप स्क्रब को चेहरे पर करीब 15 से 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें.

इसके बाद आप हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें.

फिर आप कॉटन और पानी की मदद चेहरे को अच्छे से धोकर साफ कर लें.

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको हफ्ते में करीब 2 बार आजमाएं.

इसके लगातार इस्तेमाल से आपके चेहरे पर जमी टैंनिंग और गंदगी दूर हो जाएगी. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|