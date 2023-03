Refreshing Drink: शरीर को तुरंत ताजगी से भर देगा चिल्ड पारसी फालूदा, गर्मियों में ऐसे उठाएं लुत्फ

How To Make Parsi Falooda: समर सीजन की शुरूआत हो चुकी है. ऐसे में शरीर जल्दी से डिहाइड्रेशन की चपेट में आ जाता है. इसलिए आज हम आपके लिए पारसी फालूदा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. पारसी फालूदा के सेवन से आपके शरीर को ठंडक प्रदान होती है. पारसी फालूदा स्वाद में भी बहुत टेस्टी होता है. इसके सेवन से आपको तुरंत ताजगी और एनर्जी का एहसास होता है. इसको बनाना भी काफी आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Parsi Falooda) पारसी फालूदा कैसे बनाएं....