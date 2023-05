Easy Snack: स्वाद में खूब मजेदार लगते हैं पोटैटो डोनट्स, घर पर ऐसे बनाकर करें ट्राई

How To Make Potato Donuts: आलू एक ऐसी सब्जी है जिसको बड़ों से लेकर बच्चे भी खूब स्वाद लेकर खाते हैं. इसलिए आपको आलू से बनी कई वैराइटीज जैसे- फ्रेंच फ्राइज, आलू फ्राई, आलू-टमाटर की सब्जी, आलू के पराठे या चाट आदि आसानी से मिल जाती हैं. लेकिन क्या कभी आपने पोटैटो डोनट्स का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए पोटैटो डोनट्स बनाने की विधि लेकर आए हैं. पोटैटो डोनट्स स्वाद में बेहद लजीज लगते हैं. बच्चे तो इसको मांग-मांग कर खूब चाब से खाते हैं. पोटैटो डोनट्स कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार भी हो जाता है, तो चलिए जानते हैं पोटैटो डोनट्स (How To Make Potato Donuts) कैसे बनाएं......

पोटैटो डोनट्स बनाने की आवश्यक सामग्री-

2 उबले आलू

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1 हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच तेल

एक चुटकी हल्दी पाउडर

स्वादानुसार नमक

1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/4 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला

1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर

1/4 कप बेसन

3 बड़े चम्मच मैदा

1/2 कप पानी

1/4 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स

1 चम्मच धनिया पत्ती कटी हुई

पोटैटो डोनट्स बनाने के लिए आप सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश कर लें.

फिर आप एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म कर लें.

इसके बाद आप इसमें जीरा, हरी मिर्च और कद्दूकस की हुई अदरक डाल दें.

फिर आप इसमें जीरा डालें और सुनहरा होने तक चटकाएं.

इसके बाद आप इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालें.

इसके साथ ही आप इसमें अमचूर पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर मिलाएं.

फिर आप इसमें मैश किए हुए आलू डालें और अच्छे से मिला लें.

इसके बाद आप आलू में बेसन, जीरा पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया और लाल मिर्च डालें.

फिर आप इसको मिलाते हुए करीब दो मिनट तक भून लें.

इसके बाद आप आलू की लोई लेकर डोनट्स के आकार में बना लें.

फिर आप एक बाउल में मैदा डालकर पतला घोल तैयार कर लें.

इसके बाद आप इसमें चिली फ्लेक्स और नमक डालकर मिला लें.

फिर आप तैयार डोनट्स को इस घोल में डुबोकर निकाल लें.

इसके बाद आप ब्रेड क्रैम्प्स से डोनट्स को अच्छी तरह से कोट कर लें.

फिर आप इनको करीब दस मिनट तक फ्रीजर में रख दें.

इसके बाद आप डोनट्स को फ्रीजर से निकालें और गर्म तेल में डालें.

फिर आप इनको सुनहरा होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लें.

अब आपके टेस्टी कुरकुरे पोटैटो डोनट्स बनकर तैयार हो चुके हैं.

फिर आप इसको टोमैटो सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें.