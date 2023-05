Healthy Breakfast: वेट लॉस जर्नी के दौरान बनाएं कच्चे पपीते का पैन केक, ये रही इंस्टेंट टेस्टी रेसिपी

How To Make Raw Papaya Pancakes: पपीता एक ऐसा फल है जोकि आपके पेट की सेहत को दुरुस्त रखता है. इसके सेवन से आप कब्ज जैसी समस्या से बचे रहते हैं. इसलिए पपीते को आमतौर पर लोग सलाद के तौर पर खाते हैं. लेकिन क्या कभी आपने कच्चे पपीते का पैन केक बनाकर खाया हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए कच्चे पपीते का पैन केक बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. कच्चे पपीते का पैन केक स्वाद में लजीज होने के साथ-साथ पौष्टिकता से भी भरपूर होता हैं. दिन की हेल्दी शुरूआत के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Raw Papaya Pancakes) कच्चे पपीते का पैन केक कैसे बनाएं.....

कच्चे पपीते का पैन केक बनाने की आवश्यक सामग्री-

पपीता 1 कच्चा

गाजर ½ कप कद्दूकस की हुई

चावल का आटा 3 चम्मच

लहसुन 1 चम्मच बारीक कटा हुआ

अदरक 1 चम्मच बारीक कटी हुई

हरी मिर्च 1 चम्मच बारीक कटी हुई

करी पत्ते 1 चम्मच बारीक कटे हुए

हरा धनिया 1 चम्मच बारीक कटा हुई

जीरा 1 चम्मच

तेल 1-2 चम्मच

पानी ½ कप

कच्चे पपीते का पैन केक कैसे बनाएं? (How To Make Raw Papaya Pancakes)

कच्चे पपीते का पैन केक बनाने के लिए आप सबसे पहले पपीता लें.

फिर आप इसको छीलकर कद्दूकस करें और एक बाउल में डालें.

इसके बाद आप इसमें गाजर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, हरा धनिया और करी पत्ता डालें.

इसके साथ ही आप इसमें चावल का आटा, जीरा और नमक डालें.

फिर आप इसमें आवश्यकतानुसार पानी डालते हुए सारी चीजों को अच्छे से मिलाएं.

इस बात का ध्यान रखें कि पैन केक का मिक्सचर ज्यादा पतला न हो.

इसके बाद आप एक पैन को थोड़े से तेल से ग्रीस करके गर्म करने के लिए रखें.

फिर आप पैन पर तैयार मिक्सचर को डालकर गोलाकार फैलाएं.

इसके बाद आप इसको धीमी आंच पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं.

अब आपका टेस्टी कच्चे पपीते का पैन केक बनकर तैयार हो चुका है.