Healthy Breakfast: गर्मियों में ब्लोटिंग की समस्या में राहत प्रदान करता है सत्तू का पराठा, ऐसे बनाकर खाएं

How To Make Sattu Paratha: समर सीजन आते ही मार्केट में सत्तू की डिमांड बढ़ने लगती है. सत्तू एक ऐसा फूड आइटम है जोकि फाइबर की अच्छी मात्रा से भरपूर होता है. इसके साथ ही इसकी तासीर भी ठंडी होती है. इसलिए आमतौर पर गर्मियों में सत्तू का मीठा शरबत खूब बनाकर पीया जाता है. लेकिन क्या कभी आपने सत्तू का पराठा बनाकर खाया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए सत्तू का पराठा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. सत्तू का पराठा खाना से आपका पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है. इसके साथ ही इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी का एहसास होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Sattu Paratha) सत्तू का पराठा कैसे बनाएं.....

सत्तू का पराठा बनाने की आवश्यक सामग्री-

2 कप सत्तू

3 कप गेहूं का आटा

आधा चम्मच अजवाइन

5 कूटी हुई लहसुन

दो बारीक कटे प्याज

एक चम्मच बारीक कटे अदरक

एक चम्मच अमचूर

2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

एक नींबू

2 से 3 चम्मच कटी हुई हरी धनिया

स्वादानुसार नमक

दो चम्मच घी

सत्तू का पराठा बनाने के लिए आप सबसे पहले आप गेहूं का आटा लें.

फिर आप इसमें एक चम्‍मच घी और आधा चम्‍मच नमक डालें.

इसके बाद आप इसमें आवश्यकतानुसार पानी डालते हुए आटा गूंथ लें.

फिर आप गूंथे आटे को गीले कपड़े से ढक्कर करीब 20 मिनट तक अलग रख दें.

इसके बाद आप एक बड़ी कटोरी में सत्तू, अदरक, लहसुन, कटा हुआ हरा धनिया और अजवाइन डालकर मिलाएं.

फिर आप इसमें नींबू गाड़ें और दो चम्‍मच सरसों का तेल डालकर अच्छे से मिलाएं.

इसके बाद आप गुंथे आटे को एक बार और फिर से गूंथकर छोटी-छोटी लोई बना लें.

फिर आप लोई को बेलकर एक बड़ा चम्‍मच मसाला भरकर बंद कर दें.

इसके बाद आप लोई को फिर से पराठे की तरह से बेल लें.

फिर आप एक नॉन स्टिक तवे को धीमी आंच पर गर्म करें.

इसके बाद आप गर्म तवे पर बेले गए पराठे को डालकर दोनों तरफ से घी लगाकर सेंक लें.

अब आपका पौष्टिकता से भरपूर सत्तू का पराठा बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको चटनी, दही और सॉस के साथ गर्मागर्म सर्व करें.