Snack Recipe: गर्मागर्म चाय के साथ बनाएं क्रंची रोटी के पकौड़े, बारिश का मजा हो जाएगा दोगुना

How To Make Roti Pakoda: पकौड़ा भारत में खाया जाने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय फूड है जिसको लोग गर्मागर्म चाय के साथ खूब चाब से खाना पसंद करते हैं. इसलिए आपको पकौड़ों की कई वैराइटीज जैसे- गोभी पकौड़ा, आलू पकौड़ा, पनीर पकौड़ा या फिर मिर्च पकौड़ा आसानी से देखने को मिल जाते हैं. लेकिन क्या कभी आपने रोटी पकौड़े का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए रोटी के पकौड़े बनाने की आसान रेसिपी लेकर आए हैं. रोटी पकौड़ों को आप रात की बची हुई रोटी से कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये स्वाद में बेहद चटपटे और क्रंची होते हैं, तो चलिए जानते हैं रोटी पकौड़े (How To Make Roti Pakoda) कैसे बनाएं....