Summer Drink: गर्मियों में लू लगने से बचाएगा सत्तू का नमकीन शरबत, शरीर में तुरंत घोल देगा ठंडक

How To Make Sattu Namkeen Sharbat: समर सीजन आते ही मार्केट में सत्तू की डिमांड बढ़ने लगती है. सत्तू एक ऐसा फूड आइटम है जोकि फाइबर की अच्छी मात्रा से भरपूर होता है. इसके साथ ही इसकी तासीर भी ठंडी होती है. इसलिए आमतौर पर गर्मियों में सत्तू का मीठा शरबत खूब बनाकर पीया जाता है. लेकिन क्या कभी आपने सत्तू का नमकीन शरबत पीया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए सत्तू का नमकीन शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. सत्तू का नमकीन शरबत सेवन से आपको इंस्टेंट एनर्जी का एहसास होता है. इसके साथ ही इससे आपका पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है. इस ड्रिंक के सेवन से आपको वजन घटाने में भी मदद मिलती है. इतना ही नहीं इसको पीकर आपके शरीर में तुरंत ठंडक घुल जाती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Sattu Namkeen Sharbat) सत्तू का नमकीन शरबत कैसे बनाएं....

सत्तू का नमकीन शरबत बनाने की आवश्यक सामग्री- 2 टेबलस्पून सत्तू

1/2 टी स्पून भुना जीरा पाउडर

1/2 टी स्पून सौंठ पाउडर

1 हरी मिर्च कटी

1 टेबलस्पून पुदीना पत्ते कटे

2 टेबलस्पून हरी धनिया पत्ती कटी

1 चुटकी हींग

1 टी स्पून नींबू रस

1/2 टी स्पून काला नमक

3-4 आइस क्यूब्स

स्वादानुसार नमक

जरूरत के मुताबिक पानी सत्तू का नमकीन शरबत कैसे बनाएं? (How To Make Sattu Namkeen Sharbat) सत्तू का नमकीन शरबत बनाने के लिए आप सबसे पहले पुदीना पत्ते लें.

इसके साथ ही आप हरी धनिया पत्ती और हरी मिर्च भी लें और धोकर बारीक-बारीक काट लें.

फिर आप एक गहरे तले वाला बर्तन लेकर उसमें सत्तू डालें.

इसके बाद आप सत्तू में भुना जीरा पाउडर, हींग और सौंठ पाउडर डालकर मिला लें.

फिर आप इसमें काला नमक, स्वादानुसार सादा नमक, हरा धनिया, पुदीना पत्ते और कटी हरी मिर्च डालें.

इसके बाद आप इसमें आवश्यकतानुसार पानी डालें और अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप इसमें नींबू का रस डालें और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें.

अब आपका हेल्दी और टेस्टी सत्तू का नमकीन शरबत बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको सर्विंग गिलास में डालें और धनिया पत्ती से गार्निश करके सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं