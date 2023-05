Healthy Recipe: लंच के लिए बनाएं स्वाद और पोषण से भरपूर शाही भिंडी, पेट भी रहेगा स्वस्थ

How To Make Shahi Bhindi: भिंडी एक ऐसी सब्जी है जोकि विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B-6, विटामिन D, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम,फास्फोरस और आयरन जैसे गुणों का भंडार होती है. इसलिए इसके सेवन से आपके शरीर को कई बेहतरीन लाभ प्राप्त होते हैं. भिंडी के सेवन से आपको वजन घटाने से लेकर हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है. भिंडी को आमतौर पर भरवां भिंडी या मसाला फ्राई करके बनाया जाता है. भिंडी को बच्चों से लेकर बड़े भी खूब चाब से खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने शाही भिंडी बनाकर खाएं हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए शाही भिंडी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. शाही भिंडी स्वाद में खूब टेस्टी और चटपटे लगते हैं. इसको आप केवल 15 मिनट में स्नैक में बनाकर ट्राई कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Shahi Bhindi) शाही भिंडी कैसे बनाएं.......

शाही भिंडी बनाने की आवश्यक सामग्री-

भिंडी 500 ग्राम

कटे टमाटर 2

कटे प्याज 2

लहसुन कली 5

अदरक 1 टुकड़ा

हरी मिर्च 2

लाल मिर्च पाउडर 1 टी स्पून

हल्दी पाउडर 3/4 टी स्पून

1 टी स्पून धनिया पाउडर

क्रीम 1 टी स्पून

दही 1 टी स्पून

स्वादानुसार नमक

आवश्यकतानुसार तेल

स्वादानुसार काजू

स्वादानुसार बादाम

स्वादानुसार तेजपत्ता

स्वादानुसार दालचीनी शाही भिंडी कैसे बनाएं? (How To Make Shahi Bhindi)

शाही भिंडी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कढ़ाई लें.

फिर आप इसमें थोड़ा सा तेल डालें और मध्यम आंच पर गर्म करें.

इसके बाद आप इसमे टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, बादाम और काजू डालें.

फिर आप इसमें पानी डालें और नरम होने तक उबालकर गैस को बंद कर दें.

इसके बाद आप इस मिक्चर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

फिर जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको मिक्सी में डालकर स्मूद पीस लें.

इसके बाद आप दूसरी कढ़ाई में तेल डालें और मीडियम आंच पर गर्म करें.

फिर आप गर्म तेल में भिंडी डालें और आधा फ्राई करे लें.

इसके बाद आप इनको निकालें और किसी बर्तन में रख लें.

फिर आप इसमें थोड़ा सा तेल डालें और गर्म करें.

इसके बाद आप इसमें तेजपत्ता और दालचीनी को डालकर भून लें.

फिर आप इसमें तैयार पेस्ट डालें और अच्छे से भून लें.

इसके बाद आप इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और दही डालें.

फिर आप इसमें आवश्यकतानुसार पानी डालकर पकाएं.

इसके बाद आप आधी फ्राई हुईं भिंडी को तैयार ग्रेवी में डालें.

फिर आप इसको मिलाकर लगभग 3-4 मिनट तक ढककर पकाएं.

इसके बाद आप इसमें क्रीम डालकर मिला लें.

अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं.

अब आपकी स्वादिष्ट शाही भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको रोटी, पराठा या चावल के साथ गर्मागर्म सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानका री घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|