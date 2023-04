Shiny Hair Solution: अंडे में मिलाकर लगा लें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, धूप से भी ज्यादा चमकने लगेंगे बाल

How To Make Milk Hair Mask: सुंदर शाइनी बालों की चाहत हर किसी की होती है. लेकिन आज के समय के लाइफस्टाइल, खान-पान और बढ़ते प्रदूषण के चलते बाल डैमेज होने लगते हैं. ऐसे में आपको महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है जिनको हर बार करा पाना आपकी जेब पर भारी पड़ता है. इसलिए आज हम आपके लिए शाइनी हेयर सॉल्यूशन लेकर आए हैं. शाइनी हेयर सॉल्यूशन को अंडे और कोकोनट ऑयल की मदद से तैयार किया जाता है. अंडा प्रोटीन की अच्छी मात्रा से भरपूर होता है जोकि आपके बालों को आंतरिक पोषण प्रदान करता है. वहीं कोकोनट ऑयल में कई ऐसे गुण होते हैं जोकि आपके बालों को डीप नरिश बनाए रखते हैं. इसलिए अगर आप बालों में शाइनी हेयर सॉल्यूशन लगाते हैं तो इससे आपको फ्रिजी हेयर से छुटकारा मिलता है साथ ही इससे आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी बनते हैं, तो चलिए जानते हैं शाइनी हेयर सॉल्यूशन कैसे बनाएं.....

शाइनी हेयर सॉल्यूशन बनाने की आवश्यक सामग्री-



अंडा 2 से 3नारियल का तेल 2 से 3 चम्मच

शाइनी हेयर सॉल्यूशन कैसे बनाएं? (How To Make Shiny Hair Solution)

शाइनी हेयर सॉल्यूशन बनाने के लिए आप सबसे पहले 2 से 3 अंडे लें.

फिर आप इनको चम्मच की मदद से तोड़ कर एक बाउल में निकाल लें.

इसके बाद आप इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच नारियल के तेल डालें.

फिर आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से फेंटते हुए मिला लें.

इसके बाद आप इस मिक्चर को लगभग 2 से 3 मिनट तक रखकर छोड़ दें.

अब आपका शाइनी हेयर सॉल्यूशन बनकर तैयार हो चुका है.

शाइनी हेयर सॉल्यूशन कैसे आजमाएं? (How To Use Shiny Hair Solution)

शाइनी हेयर सॉल्यूशन को लेकर आप अपने बालों की स्कैल्प और लेंथ में अच्छे से लगा लें.

अगर आप चाहें तो लगाने के लिए एक हेयर ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

फिर आप इसको लगभग 20 मिनट तक ऐसे ही लगाकर छोड़ दें.

इसके बाद आप बालों को साधारण पानी की मदद से धोकर साफ कर लें.

अंडे की बदबू को दूर भगाने के लिए आप शैम्पू और कंडीशनर का दोनों की ही इस्तेमाल करें.

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस यह हेयर मास्क आप हफ्ते में लगभग 2 बार लगाएं.

इसके लगातार उपयोग से आपके बालों में नई जान भर जाएगी.

