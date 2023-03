Women's Day पर बनाएं स्ट्रॉबेरी चॉकलेट स्मूदी, तुरंत फील करेंगे रिफ्रेशिंग और हैप्पी

How To Make Strawberry Chocolate Smoothie: हर साल 8 मार्च यानि की आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. ऐसे मेें अगर आप इस खास दिन को यादगार बनाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए स्ट्रॉबेरी चॉकलेट स्मूदी लेकर आए हैं. अगर आप इस खास दिन के उपलक्ष्य पर घर पर पार्टी रख रहीं हैं तो स्ट्रॉबेरी चॉकलेट स्मूदी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. इसको पीकर आपका तुरंत रिफ्रेशिंग महसूस होगा. इसके साथ ही इससे आपका मूड में बेहद खुशनुमा हो जाएगा, तो चलिए जानते हैं (How To Make Strawberry Chocolate Smoothie) स्ट्रॉबेरी चॉकलेट स्मूदी कैसे बनाएं.....

स्ट्रॉबेरी चॉकलेट स्मूदी बनाने की आवश्यक सामग्री- स्ट्रॉबेरी 2 कप

डार्क चॉकलेट की क्यूब्स 4-6

नारियल का पाउडर ¼ कप

दूध 4 कप

शहद 2 चम्मच

आइस क्यूब्स 4-6 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट स्मूदी कैसे बनाएं? (How To Make Strawberry Chocolate Smoothie) स्ट्रॉबेरी चॉकलेट स्मूदी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक मिक्चर जार लें.

फिर आप इसमें स्ट्रॉबेरी, नारियल के पाउडर, दूध, डार्क चॉकलेट और आइस क्यूब्स डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को एक साथ अच्छी तरह से पीसकर स्मूद बना लें.

अब आपकी स्वाद और पोषण से भरपूर स्ट्रॉबेरी चॉकलेट स्मूदी बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको सर्विंग गिलास में डालें और चॉकलेट सीरप और कटी स्ट्रॉबेरी से गार्निश करके सर्व करें.