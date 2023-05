Body Care: बॉडी एक्सफोलिएशन के लिए नहाने से पहले करें शुगर स्क्रब, स्किन बनेगी Spotless

How To Make Sugar Scrub: शुगर स्किन के लिए एक नेचुरल एक्सफोलिएंट की तरह काम करती है जोकि आपकी स्किन से डेड स्किन को हटाने और बंद पोर्स को खोलने में मददगार साबित होती है. इसके साथ ही चीनी आपकी स्किन की नमी को लॉक करके स्किन को हाइड्रेटेड रखने में भी सहायक होती है. ऐसे में आज हम आपके लिए शुगर स्क्रब बनाने और करने की विधि लेकर आए हैं. अगर आप शुगर स्क्रब को नहाने से पहले अपने चेहरे और बॉडी पर आजमाते हैं तो इससे आपकी स्किन पर जमा गंदगी की परत और टैनिंग को आसानी से हटाया जा सकता है. इससे आपको कोमल, बेदाग और निखरी त्वचा प्राप्त होती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Sugar Scrub) शुगर स्क्रब कैसे बनाएं.....

शुगर स्क्रब बनाने की आवश्यक सामग्री-

नारियल का तेल आधा कप

सफेद या ब्राउन शुगर एक कप शुगर स्क्रब कैसे तैयार करें? (How To Make Sugar Scrub)

शुगर स्क्रब बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें आधा कप नारियल तेल और एक कप सफेद या ब्राउन शुगर डालें.

इसके बाद आप इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका पूरी बॉडी के लिए शुगर स्क्रब बनकर तैयार हो चुका है. शुगर स्क्रब कैसे इस्तेमाल करें? (How To Apply Sugar Scrub)

शुगर स्क्रब को लेकर आप नहाने से पहले अपनी पूरी बॉडी और चेहरे पर लगाएं.

फिर आप हल्के हाथों से चेहरे और बॉडी की मसाज करें.

इसके बाद आप इसको करीब 5-7 मिनट तक ऐसे ही लगाकर छोड़ दें.

फिर आप गुनगुने पानी से इसको धोकर साफ कर लें.

इससे आपकी स्किन पर जमा गंदगी और टैनिंग दूर हो जाएगी.