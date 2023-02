How To Make Puri Pizza: बची हुई पूरी से झटपट तैयार करें डिलीशियस पूरी पिज्जा, बार-बार होगी खाने की डिमांड

How To Make Puri Pizza: पूरी एक भारतीय पारंपरिक पकवान है जिसको भारतीय घरो में हर त्योहार या फंग्शन के दौरान जरूर बनाया जाता है. पूरी को सब्जी या अचार के साथ खूब चाब से खाया जाता है. इसलिए पूरी सब्जी तो आपने आज तक खूब खाई होंगी लेेकिन क्या कभी आपने पूरी का पिज्जा बनाकर खाया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए पूरी का पिज्जा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. पूरी पिज्जा स्वाद में बेहद लजीज लगता है. इसको आप बची हुई पूरियों से कुछ ही मिनटों में बनाकर खा सकते हैं. बच्चे तो इसके स्वाद को खूब पसंद करेंगे, तो चलिए जानते हैं (How To Make Puri Pizza) पूरी पिज्जा बनाने की रेसिपी.....

पूरी पिज्जा बनाने की आवश्यक सामग्री-

4 पूरी

2 चम्‍मच पिज्जा सॉस

2 चम्‍मच पनीर

आवश्यकतानुसार चीज़ स्प्रेड

1 शिमला मिर्च

1 प्याज

1 बड़ा चम्मच कॉर्न

आधा छोटा चम्मच ऑरेगैनो

1 छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स

1 कप मोज़रेला चीज़

आवश्यकतानुसार बटर

पूरी पिज्जा कैसे बनाएं? (How To Make Puri Pizza)

पूरी पिज्जा बनाने के लिए आप सबसे पहले शिमला मिर्च और प्याज को धोकर बारीक टुकड़ों में काट लें.

फिर आप पनीर को भी बारीक टुकड़ों में काट लें या कद्दूकस कर लें.

इसके बाद आप पूरी को बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें.

फिर आप एक तवे को गर्म करके पूरी को कम आंच पर हल्का सा सेंक लें.

इसके बाद आप गैस को बंद करके पूरी पर थोड़ा सा चीज़ अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें.

फिर आप पूरी पर एक बहुत पतली परत में पिज्जा सॉस को डालकर फैला लें.

इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा-सा कद्दूकस पनीर और चीज रखें.

फिर आप इस पर कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज और उबले हुए कॉर्न डालें.

इसके बाद आप इसके ऊपर कसा हुए चीज और पनीर और सब्जियां डालकर पूरी तरह से कवर कर लें.

फिर आप तवे पर मक्खन डालकर पिघलाएं और पूरी को ढककर करीब 5 मिनट तक पकाएं.

इसके बाद आप इसको चीज के पूरी तरह से पिघल जाने और पूरी के कुरकुरी होने तक पकाएं.

अब आपका स्वादिष्ट पूरी पिज्जा (How To Make Puri Pizza) बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको स्लाइस में काटकर ऊपर से ऑरेगैनो और चिल्ली फ्लेक्स डालकर गर्मागर्म परोसें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं