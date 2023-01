How to Warm Blanket: सर्दी ज्यादा है तो रजाई कैसे गर्म करें, कंबल ओढ़ने का सही तरीका क्या है?

Right Way to Cover the Blanket: रात में सोते वक्त रजाई के अंदर जो गर्मी बनती है वह आपकी बॉडी की हीट से ही बनती है. इसलिए अगर आप रजाई या कंबल को ज्यादा फैला कर ओढ़ेंगे तो अंदर गैप ज्यादा रहेगा और बॉडी से निकलने वाली हीट उस पूरे गैप को सही से गर्म नहीं कर पाएगी.