Karva Chauth 2022: करवा चौथ की सरगी में शामिल करें यह ड्राई फ्रूट, शरीर में दिनभर नहीं आएगी कोई कमजोरी

What Should Eat in Karva Chauth Sargi: हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का बहुत महत्व है. यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है. करवा चौथ का व्रत इस साल 13 अक्‍टूबर को रखा जाएगा. निर्जला रहकर रखे जाने वाले इस व्रत की शुरुआत सुबह सूरज उगने से पहले सरगी खाकर की जाती है. आपको बता दें कि सरगी सास अपनी बहू को देती है. सरगी की थाली में 16 श्रृंगार की सारी चीजों के अलावा मिठाइयां, फल, ड्राइ फ्रूट्स, दूध, दही जैसे कई सामान मौजूद होते हैं. इन चीजों को खाकर करवा चौथ का व्रत शुरू किया जाता है. अगर सरगी की थाली में इस एक ड्राई फ्रूट को शामिल कर दिया जाए तो यह दिनभर आपको कोई कमजोरी नहीं होने देता है.

सरगी में शामिल करें अंजीर

जब भी सास अपनी बहू को सरगी की थाली दे, उसमें अंजीर को शामिल करना न भूले. आपको बता दें कि अंजीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे अन्य जरूरी न्यूट्रीएंट्स का अच्छा सोर्स है. अंजीर में जरूरी शुगर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

व्रत में क्यों है अंजीर फायदेमंद

व्रत के दौरान पेट ज्यादा देर के लिए खाली रहता है. इस दौरान ब्लड शुगर लेवल में काफी उतार–चढ़ाव होता है. इस वजह से ब्लड प्रैशर लो हो सकता है. आपको बता दें कि अंजीर में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं.

गट हेल्थ के लिए होता है बेहतर

अंजीर प्रीबायोटिक्स का अच्छा सोर्स माना जाता है. यह पाचन और आंत के सेहत के लिए फायदेमंद होता है. अंजीर खाने का सबसे सही तरीका है कि रात में इसे दूध के साथ भीगो दें और सुबह उसी दूध के साथ इसे डाइट में शामिल करें. इसके साथ अंजीर को स्नैक्स के तौर पर खाया जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

