International Kissing Day: पार्टनर के हर चुंबन का होता है अलग मतलब, जानिए सभी तरह के 'किस' के मायने

Kiss Day 2022: हेलो से लेकर गुडबाय तक किस इमोशंस जताने का एक तरीका है.बता दें किस करने से दिमाग में एक केमिकल रिऐक्शन पैदा होता है. इससे प्यार और अटैचमेंट बढ़ता है. वहीं एक रिसर्च के अनुसार किस करने से पुरुषों को अपने पार्टनर से लगाव रहता है. और वे दूसरे पार्टनर की तरफ नहीं भटकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि पार्टनर के हर चुंबन का अलग-अलग मतलब होता है. चलिए आज इंटरनेशन किसिंग डे पर हम आपको बताएंगे कि अलग-अलग जगहों पर किस करना किस बात का संकेत होता है.

जानिए सभी तरह के 'किस' के मतलब-

माथे पर किस (kiss on the forehead)-

पेरेंट्स, करीबी, दोस्त और पार्टनर एक दूसरे को किस करते हैं. ये किस कई टाइप के होते हैं. बता दें किस हमेशा प्यार और बॉन्डिंग का प्रतीक होता है. किस करने के तरीके से बॉन्डिंग को समझा जा सकता है. जैसे अगर आपका पार्टनर माथे पर किस करता है तो वह आपकी बॉडी से ज्यादा सोल को प्यार करता है. बता दें माथे पर किस केयर सिंबल है. जिससे पता चलता है कि आपका पार्टनर आपकी दिल से इज्जत और आपको दिल से प्यार करता है

गाल पर किस (kiss on the cheek)-

अगर कोई आपके गाल पर किस करता है तो इसका मतलब हमेशा नहीं कि वह आपसे रोमांटिक रिलेशन चाहता है. यह पसंद जाहिर करने का तरीका हो सकता है. बता दें गाल पर किस करना प्यार जताने का एक तरीका है यह प्यार किसी भी रिश्ते में हो सकता है.

गर्दन पर किस (kiss on the neck​)-

गर्दन पर किस आकर्षण का प्रतीत है. यह रोमांटिक पार्टनर्स के बीच होता है. यह फिजिकल अट्रैक्शन को भी शो करता है. इसलिए अगर कोई आपकी गर्दन पर किस करता है इसका मतलब है कि वह आपसे फिजिकली और सेक्शुअली भी अट्रैक्ट है.

लिप किस (lip kiss)-

लिप किस गहरे प्यार का प्रतीक है. अगर आपका पार्टनर आपको लिप्स पर किस करता है तो इसका मतलब है वह आपको प्यार कराता है.

