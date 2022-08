Knee Pain: घुटनों में हल्के दर्द को भी न करें नजरअंदाज, घर बैठे-बैठे करें ये आसान एक्सरसाइज

Joint Pain Relief Tips: हड्डियों की मजबूती शरीर के लिए बेहद जरूरी है, वरना हम अच्छी सेहत की उम्मीद नहीं करते है. बोन हेल्थ के लिए हम कई कैल्शियम रिच डाइट खाते हैं, फिर भी कई बार हमें जगह जगह दर्द का समना करना पड़ा है. घुटना हमारे शरीर का सबसे बड़ा ज्वॉइंट है. जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं या कोई भारी काम को अंजाम देते हैं तो घुटने में काफी दर्द होता है, और फिर डेली लाइफ की भागदौड़ मुश्किल हो जाती है, ऐसे में एक इंसान के पास क्या उपाय होता है, आइए जानते हैं.

नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की नौबत आने दें

जब घुटने का दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अलावा मरीज के पास कोई और ऑप्शन नहीं हटना, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो बेहतर है कि इस परेशानी से बचने के लिए आज से ही उपाय शुरू कर दें, वरना भविष्य में तकलीफ बढ़ सकती है. एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसकी मदद से ज्वाइंट पेन दूर किया जा सकता है और आपके घुटने फिर से सही तरीके से काम करने लगेंगे.

नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है जरूरी (Knee Extension Exercise)

ज्वाइंट पेन को कम करने के लिए नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज एक बेहतरीन ऑप्शन हैं. इससे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद मिलती है और घुटने के आसपास के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि इस वर्कआउट को करने के लिए आपको किसी जिम की मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार भी इसे करेंगे जो जल्द इसका फायदा नजर आने लगेगा. आइए जानते हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है.



कैसे करें नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज? (How To Do Knee Extension Exercise?)

नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने के लिए आप सबसे पहले एक कुर्सी लें और उसपर बैठ जाएं. फिर पैरों को नीचे की तरफ लटकाएं और चारों तरफ लिपटे हुए एक्सरसाइड बैंड की एक छोर के साथ चेयर पर बैठें. बैंड के दूसरे छोर दरवाजे के पीछे कुंडी के साथ बांध दें. इस बात का ख्याल रखें कि एक्सराइज के दौरान बैंड को हाथों से न पकड़ें. अब अब घुटनों को 3 सेंकेड के लिए सीधा करें, फिर एक सेकेंड के लिए ठहरें और फिर इसे 2 सेकेंड के लिए धीरे-धीरे नीचे ले आएं. दूसरे पैर के साथ भी यही तरीका अपनाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

