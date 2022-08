Cancer Risk: पुरुषों और महिलाओं में से किसे होता है कैंसर का ज्यादा खतरा? जानिए स्टडी के नतीजे

Who is More Vulnerable To Cancer: कैंसर मौजूदा दौर की एक बड़ी बीमारी बन चुकी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में होने वाली मौतों का एक बड़ी वजह है. 2020 के आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल करीब 1 करोड़ लोगों ने इस डिजीज की वजह से अपनी जान गंवाई थी. अगर दूसरे नजरिए से देखें तो हर 6 में से 1 मौत का कारण कैंसर रहा. जिन कैंसर के प्रकार का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा उसमें लंग्स, एनल, प्रोस्टेट और बेस्ट कैंसर शामिल हैं.

कैसे होता है कैंसर का जन्म?

हमारे शरीर में सेल्स लगातार बनते और टूटटे रहते हैं. पुराने सेल्स की जगह नई कोशिकाएं लेती है. लेकिन जब किसी को कैंसर (Cancer) होता है तो इस प्रॉसेस में बिगाड़ आ जाता है, जिसमें टूटटे हुए सेल्स की तादाद तेजी से बढ़ती है जो ट्यूमर बन जाती है और यही ट्यूमर आगे चलकर जानलेवा कैंसर की वजह बन जाता है. हाल में ही एक रिसर्च के जरिए ये पता लगाया गया है कि इस गंभीर बीमारी का असर किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है?

पुरुषों और महिलाओं में किसे है कैंसर का ज्यादा खतरा

अमेरिकन कैंसर सोसाइटी (American Cancer Society) की नई स्टडी में ये बात निकलकर सामने आई है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को कैसर (Cancer) का खतरा ज्यादा होता है. इसकी वजह ये है कि मर्द शराब, सिगरेट, बिड़ी और गुटखा जैसी चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं. इसके लिए 294,100 मरीजों की ट्रैकिंग की गई और रिसर्चर्स इन नतीजे पर पहुंचे.

पुरुषों को होता है इन कैंसर का खतरा

महिलाओं को वैसे तो ब्रेट और सार्वाइकल कैंसर का खतरा ज्यादा होता, क्योंकि ये बीमारी पुरुषों को हो ही नहीं सकती. अगर मर्दों की बात करें तो उन्हें एसोफैगल कैंसर (10.8 गुना ज्यादा खतरा), लैरिक्स (3.5 गुना ज्यादा खतरा), गैस्ट्रिक कार्डिया (3.5 गुना ज्यादा खतरा), ब्लाडर कैंसर (3.3 गुना ज्यादा खतरा). रिसर्चर्स ने ये भी बाता कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले गॉल ब्लाडर और थाइरॉइड के कैंसर का खतरा ज्यादा होता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर