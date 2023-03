Neck Care Tips: गर्दन पर जमे कालेपन को केवल 5 मिनट में दूर कर देगा संतरे का छिलका, बस ऐसे आजमाएं

How To Make Orange Back Neck Mask: हर कोई सुंदर दिखने के लिए अपने फेस की तो खूब देखभाल करते हैं. लेकिन आप शरीर के कई अंगों की देखभाल पर ध्यान नहीं देते हैं. उन्हीं में से एक हैं आपकी गर्दन. पीछे की गर्दन को साफ करने में थोड़ी मुश्किल होती है इसलिए गर्दन देखने में बेहद भद्दी दिखती है जिससे आपकी पर्सनेलिटी पर इसका असर पड़ता है. ऐसे में आज हम आपके लिए ऑरेंज बैक नेक मास्क लेकर आए हैं. संतरा विटमिन सी की अच्छी मात्रा से भरपूर होता है जिससे आपकी रंगत में सुधार होता है. इसके साथ ही इससे डेड स्किन को रिमूव करने में मदद मिलती है. साथ ही इससे टैनिंग भी रिमूव हो जाती है जिससे आपकी गर्दन का कालापन साफ हो जाता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Orange Back Neck Mask) ऑरेंज बैक नेक मास्क कैसे बनाएं.....

ऑरेंज बैक नेक मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री- ऑरेंज पील

गुलाब जल

कोकोनट ऑयल ऑरेंज बैक नेक मास्क कैसे इस्तेमाल करें? (How To Use Orange Back Neck Mask) ऑरेंज बैक नेक मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालें.

इसके बाद आप इसको एक कॉटन बॉल की मदद से अपनी गर्दन पर लगाएं.

फिर आप संतरे के छिलके को लेकर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालें.

इसके बाद आप इस संंतरे के छिलके को हल्के हाथों से गर्दन के कालेपन पर लगाकर मसाज करें.

फिर आप गर्दन पर इसको करीब 15 मिनट तक लगाकर रख दें.

इसके बाद आप एक कॉटन और पानी की मदद से इसको साफ कर लें.

अच्छे रिजल्ट के लिए इसको आप हफ्ते में करीब 2-4 बार जरूर इस्तेमाल करें.

इससे आपकी पीछे की गर्दन साफ और निखरी नजर आएगी. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)