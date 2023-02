Personality Test: मोबाइल फोन पकड़ने के अंदाज से आप जान सकते हैं किसी की भी पर्सनेलिटी, ये 4 टिप्स खोल देते हैं सारे राज

How You Hold Your Phone: जिंदगी में हर किसी की पर्सनेलिटी अलग-अलग होती है. उसकी इस पर्सनेलिटी की झलक उसके खाने-पीने, चलने, काम करने, किसी से बात करने या लिखने समेत हर कार्य में दिख जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी के मोबाइल फोन पकड़ने के तरीके से भी उसकी पर्सनेलिटी के बारे में जाना जा सकता है. मनोविज्ञान यानी साइक्लॉजी में इस बारे में विस्तार से बताया गया है. आइए आज आपको भी किसी की पर्सनेलिटी चेक (Interesting Facts About Personality) के ये टिप्स बता देते हैं.

दूसरे हाथ की उंगली से फोन चलाना

जो लोग एक हाथ से मोबाइल फोन (Personality Test from Mobile Phone) पकड़कर दूसरे हाथ की उंगली से उसे स्क्रॉल करते हैं, वे मौलिक विचारों वाले होते हैं. वे स्वभाव से बहिर्मुखी यानी लोगों से मिलने जुलने वाले होते हैं. निजी जिंदगी में वे थोड़ा शर्मीले होते हैं. सामाजिक होने के बावजूद उन्हें एकांत में रहना भी अच्छा लगता है. उनकी कल्पनाएं विविधता भरी होती हैं. वे जिस चीज में करियर बनाना चाहें, उसमें उन्हें कामयाबी मिल जाती है.

दूसरे हाथ से फोन स्क्रॉल करना

कई लोग एक हाथ से फोन (Personality Test from Mobile Phone) पकड़कर दूसरे हाथ के अंगूठे से उसे स्क्रॉल करते हैं. ऐसे लोग चीजों लेकर बेहद सावधान और जागरूक होते हैं. ऐसे लोग भरोसेमंद और रिश्ते निभाने में खरे होते हैं. वे चीजों की बेहतर तरीके से परख कर पाते हैं और सोच-विचार कर कोई फैसला लेते हैं. डेटिंग के लिए पार्टनर पहचानने में उसकी बुद्धि कमाल की होती है.

दोनों हाथों के अंगूठे स्क्रीन पर रखना

जो लोग मोबाइल फोन को दोनों हाथ से पकड़कर दोनों अंगूठों की मदद से उसे चलाते हैं, वे टेक सेवी और इनोवेटिव विचारों वाले होते हैं. निजी जिंदगी में वे बहुत खुश और उत्साहित रहते हैं. किसी भी तरह की परिस्थिति हो, वे उसमें सर्वाइव करना और बाहर निकलना अच्छी तरह से जानते हैं. नई चीजों को वे बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं. इस तरह के लोगों को चुनौतियां बेहद पसंद होती हैं.

एक हाथ से फोन पकड़ना

जो लोग एक हाथ से फोन (Personality Test from Mobile Phone) पकड़कर उसी के अंगूठे से उसे स्क्रॉल करते हैं, वे आत्मविश्वासी होते हैं. नई चीजों को अपनाने से ऐसे लोग घबराते नहीं हैं. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर वे कई चीजें कर सकते हैं. ऐसे लोग खुशदिल और जिंदगी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं. उन्हें तनावमुक्त जीवन पसंद होता है. ऐसे लोगों को जिंदगी में जो कुछ भी हासिल होता है, वे उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

