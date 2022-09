Reheating Of Food: इन फूड आइटम्स को दोबारा गर्म करना है खतरनाक, सेहत को हो सकता है तगड़ा नुकसान

Foods You Should Not Reheat: हम अपने घरों में जब भी भोजन तैयार करते हो अक्सर जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में पका लेते हैं, जिसकी वजह से खाना बच जाता है और हमें मजबूरन इन्हें बाद में खाना पड़ता है जिसके लिए हम इसे दोबारा गर्म करते हैं. आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से आप समझदारी दिखा रहे हैं क्योंकि इससे खाना बर्बाद होने से बच जाता है. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भोजन को दोबारा गर्म करके खाने से आप अपनी सेहत को ही नुकसान पहुंचाते हैं. आइए जानते हैं कि डेली डाइट की ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जिन्हें रीहीट करने के बाद नहीं खाना चाहिए.

इन चीजों को दोबारा गर्म करके खाना खतरनाक

1. पालक

पालक को बेहद हेल्दी फूड माना जाता है जिससे सेहत को कई तरह के फायदे होते हैं, लेकिन अगर इसे पकाने के बाद रीहीट किया गया तो इसमें कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ जन्म लेने लगते हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें.

2. आलू

आलू की कई रेसेपीज ऐसी होती जो उबालने के बाद फ्राई की जाती है. कुछ लोग पकाने से काफी देर पहले आलू को बॉयल कर देते हैं, तो ऐसे में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम (Clostridium Botulinum) को बढ़ावा मिलता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इसलिए आलू को उबालने के तुरंत बाद पकाना चाहिए.

चावल हमारे घरों में पकने वाला एक बेहद कॉमन फूड है, अक्सर ये किसी मील के दौरान बच जाता है और फिर हम इसे बाद में खाने के लिए ही करते हैं. आमतौर पर चावल को पकाने के 2 घंटे के अंदर ही खाना चाहिए. इसके बार-बार गर्म करने से सेहत को नुकसान हो सकता है.

4. अंडा

अंडे में काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है जिसके कारण इसे सुपरफूड का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसे पकाने के कुछ ही देर बाद खा लें क्योंकि बाद में गर्म करके खाने से न सिर्फ इसका टेस्ट बदलता है बल्कि ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है.

