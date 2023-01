How To Make Rice Tea: डायबिटीज का रामबाण इलाज है चावल की चाय, इस विधि से रोजाना सुबह बनाकर पीएं

How To Make Rice Tea: चावल एक साबुत अनाज है जिसको भारत में खूब उगाया और खाया जाता है. इसलिए चावल की कई वैराइटीज भी पाई जाती है उन्हीं में से एक लाल चावल भी है. लाल चावल आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन बी12, सी जैसे कई मिनरल से भरपूर होते हैं. इनके सेवन से आपको वजन घटाने में आसानी होती है. इसके साथ ही इससे आपकी हड्डियों को भी मजबूती प्रदान होती है. ऐसे में आज हम आपके लिए लाल चावल की चाय बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. लाल चावल की चाय रांची का एक मशहूर पेय है. इसके सेवन से आप पेट से जुड़ी कई समस्याओं जैसे- कब्ज और पेट के कीड़ों से निजात पा सकते हैं. इतना ही नहीं लाल चावल की चाय डायबिटीज के पेशेंट के लिए एक रामबाण औषधि समान होती है. इसलिए ये चाय टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Rice Tea) लाल चावल की चाय कैसे बनाएं....

चावल की चाय बनाने की आवश्यक सामग्री-

लाल चावल थोड़ा सा

2 या 3 कप पानी

अदरक

तेजपत्ता

गुड़

चावल की चाय कैसे बनाएं? (How To Make Rice Tea)



चावल की चाय बनाने के लिए आप सबसे पहले थोड़े से लाल चावल लें.

फिर आप इनको एक कढ़ाई में डालकर लाल या काला होने तक भून लें.

इसके बाद आप इसमें करीब 2 या 3 कप पानी डालें.

फिर आप इसको अच्छी तरह से उबलने दें.

इसके बाद आप इसमें अदरक, तेजपत्ता और गुड़ डालकर मिलाएं.

फिर आप इसको करीब 2 मिनट तक पकाएं और गैस को बंद कर दें.

अब आपकी यूनीक चावल की चाय बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको एक प्याली में छानकर गर्मागर्म सेवन करें.

