Spinach Juice Benefits: वायरल बीमारियों के खिलाफ असर दिखाता है पालक का जूस, फायदे जानकर तुरंत बनाएंगे

Nutrients of Spinach: सर्दियों के मौसम में बाजारों में हरी सब्जियों की धूम मची हुई है. पालक आमतौर पर इस मौसम में आपको हर कहीं मिल जाएगा. कुछ लोगों को पालक खाना बिलकुल पसंद नहीं होता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ठंड में पालक खाना या पालक का जूस आपको कई गंभीर बीमारियों से बचा सकता है. इसमें विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, मैग्नीशियम, मैगनीज और आयरन समेत एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. पालक खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और इसमें मौजूद विटामिन C बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है.

पालक के दूसरे फायदे (Benefits of spinach)

1. सर्दियों में पालक का इस्तेमाल बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है. इसके साथ इसमें कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस, प्रोटीन और आयरन की मात्रा खूब होती है. पालक का जूस कई गंभीर बीमारियों के खतरे को कम करता है. इसमें फाइबर भी काफी मात्रा में पाया जाता है जो पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करता है. यह कब्ज, अपच और पेट दर्द से भी राहत देता है.

2. इसमें मौजूद आयरन शरीर में खून बढ़ाने में मदद करता है. पालक का जूस एनीमिया के खतरे को कम करता है. इसका जूस मेमोरी को दूरूस्त करता है इससे आपकी याददाश्त तेज होती है. ब्लड प्रेशर की दिक्कत का समाना कर रहे लोगों को पालक का जूस जरूर पीना चाहिए. इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. इसमें पाए जाने वाला कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है.

3. पालक का जूस मेटाबॉल्जिम को बढ़ाता है. इसकी वजह से बॉडी में फैट जमा नहीं होता है और वजन तेजी से कम होने लगता है. पालक के जूस का सेवन आप काले जीरे के पाउडर और नमक के साथ भी कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर