Cause of Anxiety: आज ही खाने में शामिल करें ये विटामिन, चिंता और तनाव से मिल जाएगी मुक्ति

Cause of Stress and Anxiety: आजकल किसी न किसी तरह से हर कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है. यह शुरू तो धीरे-धीरे होता है फिर आगे चलकर बढ़ने लगता है. आने वाले समय में यह अवसाद का कारण बन जाता है. घर, परिवार या ऑफिस की खराब व्यवस्था या कोई नीजि परेशानी, अवसाद की वजह अलग-अलग हो सकती है लेकिन कई बार ये शरीर में विटामिन्स की कमी के कारण भी होता है. तनाव में रहने वाले इंसान का मेंटल हेल्थ जल्दी खराब हो सकता है. आज हम आपको उन विटामिन्स के बारे में बताएंगे जिनकी कमी के चलते आपको घबराहट, बेचैनी या तनाव की दिक्कत होती है. अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो डाइट में परिर्वतन ला कर इससे निजात पा सकते हैं.

विटामिन B1 के सोर्स को खाने में करें शामिल

विटामिन B1 को थियामिन के नाम से भी जाना जाता है. इसकी कमी से हमें घबराहट होती है. घबराहट के साथ ही डिप्रेशर, चिंता, चिड़चिड़ापन और नींद ना लगने जैसी कई मानसिक दिक्कते हो सकती हैं. विटामिन बी1 का इस्तेमाल करके हमारा दिमाग ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में बदलने का काम करता है. इसकी कमी से थकान और भूख न लगने की समस्या भी हो सकती है. अपनी डाइट में विटामिन बी1 की मात्रा को बढ़ा कर आप इन दिक्कतों से निजात पा सकते हैं.

विटामिन डी करेगा मांसपेशियों का विकास

हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में विटामिन डी अहम भूमिका निभाता है. इसकी कमी से मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है और अवसाद से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. विटामिन डी की कमी घबराहट का भी कारण बनती हैं. डाइट में विटामिन डी की मात्रा बढ़ाने से तनाव, घबराहट या बेचैनी की समस्या में आराम मिलता है.

विटामिन बी से होगा चिड़चिड़ेपन का इलाज

आपकी आदत में चिड़चिड़ापन आ गया हो या थकान का एहसास होता है. समझ जाइए कि शरीर में विटामिन बी की कमी है. विटामिन बी की कमी से मूड खराब रहने लगता है. विटामिन बी की मात्रा बढ़ा कर चिड़चिड़ेपन की आदत को कम किया जा सकता है. मानसिक स्वास्थ्य के लिए खाने में विटामिन बी6, बी12 और बी9 को भी शामिल कर सकते हैं. इसके साथ आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा भी खाने में भरपूर लेना अच्छा होता है.

