Weight Loss Yoga: घर पर करें ये 5 योगासन, 15 दिन में ही घटने लगेगा वजन

Lose Weight by Simple Yoga at Home: खराब खानपान और भागदौड़ भरी लाइफ की वजह से मौजूदा समय में ज्यादातर लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं और इसमें से भी ज्यादा लोग कई कोशिश के बाद भी अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप भी वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपक कुछ सिंपल योग (Simple Yoga) बता रहे हैं, जिनको घर पर करके आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं. योग से आपकी बॉडी अंदरूनी और बाहरी दोनों रूपों में स्वस्थ्य रहेगी और वेट बैलेंस होने के साथ पूरा शरीर सुडौल बनेगा. तो चलिए आपको बताते हैं कि 5 आसान योगासन (Yoga Asanas), जिनको कर आप एक्सेस फैट (How to Reduce Excess Fat) कम कर सकते हैं और इसका असर 15 दिनों में ही दिखने लगेगा.

धनुरासन वजन कम करने के लिए धनुरासन बेहद की कारगर और आसान योग है. इससे बेली फैट तो कम होता ही है, साथ ही पूरे शरीर का वेट बैलेंस भी अच्छा हो जाता है. इसके करने के लिए पेट के बल लेट जाएं. इसके बाद शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की तरफ मोड़ें और पैरों को उठाकर हाथों से पकड़ने की कोशिश करें. इसे करने के बाद बॉडी का आकार धनुष की तरह दिखने लगता है और इसी वजह से इसे अनुरासन कहा जाता है. इसे आप दिन में 10-15 बार सक सकते हैं. उत्कटासन थाई फैट, आर्म फैट और बैली फैट को कम करने के लिए उत्कटासन सबसे बेहतर है. इसको करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं और फिर हाथ को सामने की ओर उठाकर धीरे-धीरे कम को नीचे झुकाएं. जब आपके नितंब घुटनों की बराबरी मं आ जाएं, तब थोड़ी देर के लिए रुकें और फिर वापस खड़े हो जाएं. इस योगासन को चेयर पोज भी कहते हैं और इसे दिन में 10-15 बार कर सकते हैं. कोणासन कोणासन की गिनती वजन करने वाले सबसे आसान योग में की जाती है. इसके करने के लिए सीधे खड़े होकर अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और फिर बाएं साइड में धीरे-धीरे झुकने की कोशिश करें. फिर वापस बैक पोजिशन में आ जाएं और फिर बाएं हाथ को उठाकर इसी क्रिया को दूसरे साइड से दोहराएं. इसे आप एक दिन में 25-50 बार तक कर सकते हैं. यह करने से कमर पर जमा फैट तेजी से पिछलता है. भुजंगासन भुजंगासन करने से पेज का फैट तेजी से कम होता है. इसके करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और फिर हथेलियों को सोल्डर के बराबर में जमीन पर लगाकर धीरे-धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से को पीछे की तरफ मोड़े. कुछ देर रुककर फिर वापस अपने पोजिशन में आ जाएं. इस आसन को आप दिन में 25 से 50 बार कर सकते हैं. फलकासन फलकासन को करने से पूरे शरीर का फैट बर्न होता है और तेजी से वजन कम होता है. इसको करने के लिए पेट के बल लेट जाएं और फिर हथेली से कोहनी तक दोनों हाथों को जमीन पर रखें. इसके बाद पैरों के पंजो को जमीन पर टिकाकर पूरे शरीर को उठाएं. कुछ देर के लिए इसी पोजिशन में रहें और फिर वापस लेट जाएं. इस आसन को दिन में 20-25 बार कर सकते हैं.