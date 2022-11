Break Up के बाद लड़कियों के दिमाग में चलती हैं ये बातें, क्या होता है उनका अगला कदम?

What Girl Do After Break Up: रिलेशनशिप में होना एक खूबसूरत अहसास है, लेकिन ऐसे हर रिश्ते का अंजाम शादी नहीं होती, और उसका दुखद अंत हो जाता है. ब्रेकअप करना आसान नहीं है क्योंकि जिस इंसान के साथ इतने खुशनुमा पल बिताए गए हों, उसे एक पल में भुला देना मुमकिन नहीं होता है. आजकल जरा सी अनबन की वजह से कपल्स के रिश्ते टूट रहे हैं और फिर दोनों की राहें जुदा-जुदा हो जाती हैं. क्या आपने कभी अहसास किया है कि जिस लड़की का रिलेशनशिप एक बार टूट जाता है उसके दिल और दिमाग पर क्या गुजरती है और फिर वो किस तरह के कदम उठाते हैं, आइए जानते हैं.

ब्लॉक औरअनब्लॉक करना

आमतौर पर ऐसा देखा जाता कि ब्रेकअप के बाद ये कोशिश होती है कि अपने पार्टनर को जल्द से जल्द भुला दिया जाए. अगर वो सोशल मीडिया पर दिखेगा तो उसका ख्याल जेहन में आता रहेगा. इसलिए लड़किया अक्सर लड़के नंबर और फिर बाकी सोशल प्लेटफॉर्म से उसे ब्लॉक कर देती है. हालांकि एक वक्त ऐसा आता है जब लड़की को ये जानने की चाहत होती है कि उसकी एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है. फिर कुछ लड़कियां अनब्लॉक भी कर देती है.

एक्स पर नजर रखना

इमोशन कोई 'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' बटन नहीं है, जिसे जब चाहा खोल और बंद कर दिया जाए. ब्रेकअप के बाद भी लकड़ियां ये जानना चाहती है कि उनके एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है, इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना एक आसान तरीका है. वैसे कॉमन फ्रेंड से भी पुराने बॉयफ्रेंड का हाल-चाल पता किया जा सकता है.

दोस्तो और रिश्तेदारों से मिलना जुलना

ब्रेकअप के गम को भुला पाना आसान नहीं होता, इसके लिए जरूरी है कि अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाया जाए. इस काम में पुराने दोस्त और रिश्तेदार सहारा देते हैं. उनसे बात करने और मिलने जुलने के बाद मन हल्का हो जाता है और फिर टूट चुके रिलेशनशिप को भुलाना आसान हो जाता है.

