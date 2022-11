Premature Babies: समय से पहले जन्मे नवजात के लिए WHO ने जारी की नई गाइडलाइंस, इस तरीके को बताया जरूरी

WHO New Guidelines For Premature Babies: डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद एक देखभालकर्ता को बच्चे को त्वचा से त्वचा का संपर्क देना चाहिए. इसे ही कंगारू मदर केयर कहते हैं. इसे जन्म के तुरंत बाद शुरू कर देना चाहिए, बिना किसी इनक्यूबेटर के शुरुआती अवधि के.