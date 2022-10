Truth About Single People: इन आदतों की वजह से ज्यादातर लड़के रह जाते हैं सिंगल, लड़कियां भी रखती हैं इनसे दूरी

Reason Why Some Men Are Still Single: एक शोध में पाया गया है कि मौजूदा दौर में अधिकतर लड़के रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं लेकिन फिर भी ज्यादातर लड़के सिंगल रह जाते हैं. लड़को में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको लड़कियां बिलकुल पसंद नहीं करती हैं. कुछ लड़के लुक्स और हाइट की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं तो कुछ आत्‍मविश्‍वास की कमी के कारण सिंगल रह जाते हैं. इसके अलावा यहां कुछ और वजहें बताई जा रही हैं जिसकी वजह से लड़के सिंगल जीने को मजूबर होते हैं.

खुद का ख्याल नहीं रखते है लड़के

ऐसा देखा जाता है कि कुछ लड़के खुद का ख्याल नहीं रखते हैं. जिंदगी को ऐसे लड़के बड़ा निगेटिव अप्रोच से देखते हैं. आपको बता दें कि ऐसे लड़कों को लड़कियां बिलकुल पसंद नहीं करती हैं. इस तरह के लड़कों से लड़कियां दूरी रखना पसंद करती हैं. इनका व्यवहार अच्छा होने के बावजूद भी ये लम्बे समय तक अकेले रह जाते हैं.

कॉन्फिडेंस की कमी से

कुछ लोग अपनी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं. वो छोटे-छोटे चीजों में भी अक्सर कंफ्यूज दिखाई देते हैं. कुछ लड़के तो ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी वाले लड़के भी सिंगल रहने को मजबूर होते हैं. ऐसे लड़कों से भी लड़कियां काफी दूरी रखती हैं.

बातचीत का ठीक से न कर पाना

जो लड़के ठीक से बातचीत नहीं कर पाते उनसे भी लड़कियां कम ही इंप्रेस होती है. कई लड़कियों को ऐसे लड़के ज्यादा पसंद आते हैं जिनमें गुड फ्लर्टिंग स्किल्‍स होती है. जो लड़के रिश्ते के बारे में अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं. लड़कियां उनसे भी दूरी रखती हैं.

लड़कों का शर्मीला नेचर

कुछ लड़के ज्यादा ही शर्मीले होते हैं और उनका ये नेचर ही उनके सिंगल रहने की वजह होता है. ऐसे लड़के जल्दी लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं जिसकी वजह से वो सिंगल रह जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

