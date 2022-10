Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 30 October 2022

1. Kidney के लिए 'जहर' की तरह हैं ये 5 चीजें, डाइट से तुरंत कर दें आउट

Worst Food For Kidney Health: गुर्दों को मानव शरीर के योद्धा माना जाता है.गुर्दे की बीमारियों को 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जिनमें किडनी स्टोन, एक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी डिजीज, इंड स्टेज रीनल डिजीज शामिल हैं. इनसे बचने के लिए कुछ चीजों को खाना बंद कर दें.

2. Garlic Peeling: लहसुन को छीलने में पड़ जाते हैं माथे पर बल, इस एक ट्रिक के जरिए झट से हो जाएगा काम

Easiest Way To Peel Garlic: लहसुन का स्वाद काफी लोगों को पसंद आता है, लेकिन किसी को अगर इसके छिलके उतारने का काम मिल जाए तो टेंशन होना लाजमी है, क्योंकि ये काफी टाइम टेकिंग और मुश्किल काम है.

3. Dry Skin Home Remedies: इन 5 फेस पैक से ड्राई स्किन हो जाएगी सॉफ्ट, जानिए इस्तेमाल का तरीका

Dry Skin Problem Solution: रूखी त्वचा से हर कोई छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन कई बार महंगे प्रोडक्ट्स से मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता, ऐसे में कुछ घरेलू फेस पैक से आराम मिलेगा.

4. Bone Health: 30 साल से कम है उम्र, तो खाना शुरू करें ये 3 चीजें, वरना बुढ़ापे में लचक सकती है रीढ़ की हड्डी

Strong Spine: रीढ़ की हड्डियों के बिना हमारे शरीर का मूवमेंट मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बॉडी का ये हिस्सा उम्र बढ़ने पर भी मजबूत रहे तो कुछ चीजों को डाइट में शामिल कर लें.

5. Thekua For Chhath: खो गया ठेकुआ बनाने का सांचा? घबराएं नहीं; किचन की इन चीजों का करें इस्तेमाल

Chhath Prasad Recipe: ठेकुआ को छठ पूजा का एक स्वादिष्ट प्रसाद माना जाता है, इसे खास तौर से महापर्व के लिए तैयार किया जाता है. आप घर की चीजों से भी इसके डिजाइन बना सकते हैं.

6. Chhath Pooja Recipes: इन 4 रेसेपीज के बिना अधूरा है छठ महापर्व, नाम सुनते ही आ जाएगा मुंह में पानी

Chhath Pooja 2022: छठ पूजा के मौके पर कई तरह के प्रसाद और रेसेपीज तैयार की जाती है जिसका स्वाद काफी लोगों को पसंद आता है, आइए जानते हैं वो खास व्यंजन कौन-कौन से हैं.

7. Work From Home के कारण बढ़ने लगा है वजन, इन आसान टिप्स के जरिए पाएं Flat Tummy

Weight Loss Tips: पिछले कुछ सालों में वर्क फ्रॉम होम कल्चर में इजाफा हुआ है, लेकिन इसका बुरा असर हमारे पेट और कमर के आसापस देखने को मिलता है, इसलिए घर से काम करते वक्त कुछ उपाय जरूर करें.

8. Relationship Tips: अपने क्रश को करना चाहते हैं इम्प्रेस, तो गुलाब का फूल देने के बजाए करें ये 4 काम

Relationship Advice: किसी भी इंसान के दिल जीतना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है और कुछ तरीके आजमाए जा सकते हैं.

9. White Hair: कम उम्र में रोकना चाहते हैं बालों की सफेदी? तो कभी न होने दें इस विटामिन की कमी

White Hair Problems Solution: हमारे आसपास कई ऐसे युवा हैं जिनके बाल वक्त से पहले ही पकने लगे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ऐसी स्थिति में क्या करें, हालांकि डाइट पर ध्यान देने से इस समस्या का हल हो सकता है.

10. Vitamin For Immunity: सर्दी-जुकाम से बचने के लिए ऐसे बढ़ाएं इम्यूनिटी, इन 2 विटामिंस का करना होगा सेवन

Immunity Booster: आजकल मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में खुद को और अपने परिवार को सर्दी, खांसी और जुकाम के खतरे से बचाना जरूरी है. आइए जानते हैं कि हम कैसे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं.