पूर्वी दिल्ली से BJP प्रत्याशी गौतम गंभीर का रोड शो, थोड़ी देर में दाखिल करेंगे नामांकन

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 12 मई को मतदान होना है. आज (मंगलवार, 23 अप्रैल) नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है. पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी गौतम गंभीर ने भी आज पर्चा दाखिल करने से पहले रोड शो किया. इस दौरान उन्होंने कहा, 'मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, जो कुछ भी पीएम मोदी ने पिछले 5 सालों में किया है मैं उस विरासत को आगे ले जाउंगा.' गौतम गंभीर के रोड शो में बीजेपी सांसद महेश गिरी भी दिखाई दिए. पूर्वी दिल्ली सीट से महेश गिरी की जगह ही गौतम गंभीर को टिकट दिया गया है.

पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से गौतम गंभीर का मुकाबला दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह लवली से है. यहां आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी चुनाव मैदान में है. वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष शीला दीक्षित और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के बीच मुकाबला है. उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रमुख दिलीप पांडे भी मैदान में हैं.

#Delhi: BJP MP candidate from East Delhi, Gautam Gambhir holds roadshow ahead of filling his nomination, says, "I really want to contribute something to the country & whatever our PM has done in the last 5 years, I want to take that legacy forward." pic.twitter.com/eiGz9mcLCd

