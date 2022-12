Bank Jobs: बैंक में निकली सरकारी नौकरी, आय़ु सीमा 45 साल और सैलरी 100350 रुपये महीना तक

Bank of Maharashtra Recruitment 2022: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अलग अलग पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. आधिकारिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 551 वैकेंसी हैं. इच्छुक उम्मीदवार पदों के लिए आज 06.12.2022 से आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. चयनित उम्मीदवार बैंक में शामिल होने की तारीख से दो साल के लिए 02.00 लाख रुपये का बांड भरेगा. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्केल I, III, IV और V प्रोजेक्ट 2023-2024 में अधिकारियों के लिए आवेदन मांगे हैं. अपना एप्लिकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 23 दिसंबर है. उम्मीदवार bankofmaharashtra.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.



स्केल I, III, IV और V प्रोजेक्ट 2023-2024 में 551 अधिकारियों की भर्ती के लिए यह भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. आयु सीमा की बात करें तो एजीएम बोर्ड सेक्रेटरी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एजीएम डिजिटल बैंकिंग, एजीएम मैनेजमेंट इंफोर्मेशन सिस्टम के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल है. चीफ मैनेजर मैनेजमेंट इंफोर्मेशन सिस्टम, चीफ मैनेजर मार्केट इकोनोमिक एनालिस्ट, चीफ मैनेजर डिजिटल बैंकिंग, चीफ मैनेजर इन्फोर्मेशन सिस्टम ऑडिट, चीफ मैनेजर सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ मैनेजर क्रेडिट, चीफ मैनेजर डिजास्टर मैनेजमेंट और चीफ मैनेजर पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल है. जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए आयु सीमा 25 से 38 साल है. वहीं फॉरेक्स ट्रेजरी ऑफिसर के लिए आयु सीमा 26 से 32 तक है.

सैलरी की बात करें तो एजीएम बोर्ड सेक्रेटरी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एजीएम डिजिटल बैंकिंग, एजीएम मैनेजमेंट इंफोर्मेशन सिस्टम को 100350 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

Bank of Maharashtra recruitment 2022: How to apply

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को bankofmaharashtra.in पर जाना होगा.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको careers tab पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर टैप करना है और फिर करंट ऑपनिंग पर क्लिक करना है.

अब आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा आपको यह फॉर्म भरना है.

फॉर्म भरने के बाद एप्लिकेशन फीस पे करनी है. आवेनद फीस भरने के बाद अपना एप्लिकेशन सबमिट कर दें.

एप्लिकेशन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

