Police Recruitment 2022: पुलिस में 2000 पदों पर भर्ती, 12वीं पास हो तो कर लो तैयारी

Haryana Police Recruitment 2022: रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरियाणा पुलिस जल्द ही विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के पद के लिए 2000 पदों को भरने जा रही है. राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत कांस्टेबल के खाली पदों के लिए राज्य भर में 2000 एसपीओ को नियुक्त करने का फैलसा लिया गया है.

चयन, बोर्ड द्वारा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक और संबंधित जिले के एक पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे. पद के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता 12 वीं है.

चयनित एसपीओ को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां तक ​​संभव हो, उन्हें उनके निवास स्थान के पास के पुलिस थानों में तैनात करने का ध्यान रखा जाएगा, हालांकि, जो दूसरे जिले में तैनात होने के इच्छुक हैं, वे कर सकते हैं.

What is the Haryana Police CPO Salary?

इंटरव्यू के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पुलिस विभाग की जरूरतों के लिए खुद को फिर से तैयार करने के लिए 15 दिनों के कैप्सूल कोर्स से गुजरना होगा. ऐसे पात्र स्वयंसेवकों को एक साल की अवधि के लिए या नियमित आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, नियोजित किया जाएगा. उन्हें प्रतिमाह 18000 रुपये मानदेय दिया जाएगा. कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखें.

कहां कितने पदों पर होगी भर्ती

GGM 133

FBD 141

PKL 75

AMB 86

YNR 113

KKR 85

KNL 99

KTL 44

NUH 118

PWL 109

RWR 70

NNI 97

RTK 133

SPT 141

PPT 65

JJR 77

HSR 53

FTB 41

SRS 79

BWN 52

DDR 44

HNS 65

JND 80