HPPSC Sarkari Naukri: एचपीपीएससी ने इन पदों पर सरकारी नौकरी के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, ये कैंडिडेट कर सकते हैं आवेदन

HPPSC Administrative CCE Notification 2022: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) राज्य में हिमाचल प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में प्रशासनिक सेवा के पद पर भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर रहा है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ओआरए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जो आयोग की वेबसाइट http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc पर उपलब्ध होगा. इन पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स 14 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती प्रक्रिया से हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 7 पद, तहसीलदार के 14 पद, ब्लॉक डिवेलपमेंट ऑफिसर के 5 पद और ट्रेज़री ऑफिसर का 3 पद भरे जाने हैं. पढ़ाई की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट या इसके समकक्ष होना चाहिए. वहीं आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 37 साल है.

How to Apply for HPPSC Administrative CCE Recruitment 2022

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले hppsc.hp.gov.in/hppsc पर जाएं.

यहां आपको “Apply Online” का लिंक दिखाई देगा उसपर क्लिक करें.

अब यहां आपको ‘One Time Registration’ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है. इसके बाद अपने OTR अकाउंट में लॉगिन करना है.

विज्ञापन की लिस्ट कैंडिडेट्स को डैशबोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी. उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से किसी विशेष पद के लिए आवेदन करेंगे. उम्मीदवार का आवेदन विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही जमा किया जाएगा. आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवार को अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू दिखाया जाएगा और वह एक अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन देगा.

आवेदन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 400 रुपये की आवेदन फीस दनी होगी. इसके अलावा अगर आप दूसरे राज्य के हैं तब भी आपको 400 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी. वहीं हिमाचल प्रदेश के S.C, S.T, O.B.C और EWS कैंडिडेट्स को 100 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सामान्य कार्यकाल पूरा होने के बाद रक्षा सेवाओं से मुक्त किया जाता है) / नेत्रहीन / हिमाचल प्रदेश के दृष्टिहीन और महिला उम्मीदवारों को कोई आवेदन फीस नहीं देनी है. इन सरकारी नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc/WriteReadData/LINKS/Advertisementbf4206... है.

